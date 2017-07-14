Журналісти «Схем» зустріли в Австрії суддю Ємельянова, якому таємно дозволили виїзд за кордон

Суд не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову, щодо якого Генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів, тому тепер він може вільно подорожувати, в тому числі за кордон. 21 червня автор програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька зустріла його на авіарейсі «Київ – Відень» і зафіксувала, як він успішно пройшов паспортний контроль у столиці Австрії.

Суддя Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд із 27 жовтня 2016 року.

Журналісти з’ясували, що рішення про непродовження підписки про невиїзд було ухвалене Подільским районним судом 8 червня. Але це рішення у публічному реєстрі чомусь виявилося засекреченим. Журналістам у суді пояснили, що це «технічна помилка», утім, рішення і досі не опублікували.

Суд ухвалив таке рішення попри те, що другий фігурант кримінального провадження Генеральної прокуратури, колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков виїхав за кордон у Німеччину і не повернувся. У Генпрокуратурі журналістам повідомили, що дозволили його виїзд на лікування, але згодом зв’язок із ним зник.

«На сьогодні інший підозрюваний у цій справі, колишній голова Вищого господарського суду Татьков перебуває в розшуку, і до моменту оголошення в розшук він перебував у Німеччині на лікуванні і вказував, що полікується і приїде, але з певного часу перестав виходити на зв’язок», – зазначив очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Кримінальна справа, у якій фігурує суддя Ємельянов і Татьков, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і Генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу. У 2016 році Луценко повідомляв, що суддям Ємельянову і Татькову оголошена підозра.

«Це не просто суддя. Це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень» – таку характеристику дав Ємельянову генпрокурор Юрій Луценко.

Очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів у коментарі журналістам «Схем», якою логікою керувався суд, коли скасував судді Ємельянову підписку про невиїзд. «Перше – це те, що він має значний соціальний статус у суспільстві і позитивно характеризується, має міцні соціальні зв’язки, які не дозволять йому покидати місце свого проживання під час слідства. Друге – йому потрібно виїхати на лікування за кордон. І третє – за кордоном проживає його дочка», – пояснив він.

Сам суддя Ємельянов ще у лютому 2017 року у коментарі програмі «Схеми» заявляв, що справа ГПУ проти нього має замовний характер: «Як заявляв раніше, так і заявляю сьогодні, що справа – повністю замовна. Коли у мене будуть конкретні докази… На сьогодні в мене вони є на рівні не здогадок, а впевненості».

У Вищому господарському суді України підтвердили, що суддя Артур Ємельянов відсутній на робочому місці, бо перебуває у відпустці до 28 липня.