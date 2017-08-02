Рішення про скасування підписки про невиїзд судді Ємельянову опублікували після розголосу – «Схеми»

Рішення Подільського районного суду, яким суд не продовжив підписку про невиїзд судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову, щодо якого Генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів, стало публічним. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Рішення від 8 червня з’явилося у публічному реєстрі лише після того, як журналісти виявили, що воно було незаконно засекречене і надали цьому факту розголосу. Тоді у суді це пояснили «технічною помилкою».

У липні «Схеми» з’ясували, що суд не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову, попри те, що другий фігурант кримінального провадження Генеральної прокуратури, колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, виїхав за кордон у Німеччину і не повернувся. У Генпрокуратурі журналістам повідомили, що дозволили його виїзд на лікування, але згодом зв’язок із ним зник.

Кримінальна справа, у якій фігурує суддя Ємельянов і Татьков, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і Генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу. У 2016 році Луценко повідомляв, що суддям Ємельянову і Татькову оголошена підозра.

«Це не просто суддя. Це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень», – таку характеристику дав Ємельянову генпрокурор Юрій Луценко.

Сам суддя Ємельянов ще у лютому 2017 року у коментарі програмі «Схеми» заявляв, що справа ГПУ проти нього має замовний характер: «Як заявляв раніше, так і заявляю сьогодні, що справа – повністю замовна. Коли у мене будуть конкретні докази… На сьогодні в мене вони є на рівні не здогадок, а впевненості».