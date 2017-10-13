Суддя Вищого госпсуду Ємельянов одружив сина у старовинному віденському замку – «Схеми»

Син голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова 21-річний Гліб відсвяткував весілля у старовинному австрійському палаці Тальгайм, який розташований за годину їзди від центру Відня. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які застали святкування весілля 6 жовтня, знімаючи у Австрії розслідування про численні статки родини судді Ємельянова.

Палац Тальгайм зведений у XVII столітті і нині слугує готелем та місцем проведення церемоній і урочистих свят. Попри те, що територія, де відбувалося святкування, була закритою, антураж весілля показали гості свята, публікуючи світлини та відео у соцмережах.

Розважав гостей російський співак грузинського походження Сосо Павліашвілі.

Син судді навчається у престижному приватному швейцарському Інституті Гліон, вартість навчання тут коштує близько 40 тисяч доларів на рік.



Австрія як місце для святкування весілля сина була обрана родиною Ємельянових не випадково: саме тут з 2014 року мешкає з дітьми колишня дружина судді Ємельянова Світлана, орендуючи апартаменти площею 193 квадратні метри на одній з найдорожчих вулиць у самому центрі Відня – Геренґассе.

Колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова Світлана також володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу. Журналісти «Схем» наголошують, що розірвання шлюбу може мати фіктивний характер задля уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене на тепер вже колишню дружину.

При цьому суддя регулярно відвідує Відень. Окрім того, «Схеми» виявили дані про щонайменше чотири спільні закордонні поїздки пари на відпочинок вже після розлучення протягом 2015-2016 років. Вони літали на новорічний відпочинок до Відня, Берліна та Амстердама, літали на день народження сина Артура у Женеву, згодом відпочивали у турецьких Стамбулі та Анталії. І кожного разу вилітали та поверталися до Києва разом одним рейсом.

У жовтні журналісти програми «Схеми» зустріли Артура Ємельянова у Відні біля будинку, в якому, за офіційними документами, апартаменти винаймає Світлана. Однак суддя спілкуватися із журналістами не захотів, лише коротко відповів, що готовий в інтерв’ю прокоментувати всі наведені факти. Щоправда, у зазначений день він відмовився від коментарів. І пообіцяв відреагувати на запит «Схем» після повернення з відпустки.