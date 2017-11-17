(Само)конкурс на високі держпосади («СХЕМИ» | ВИПУСК №151)

«Самоконкурс»

Одна з післямайданних реформ – реформа держслужби. Вона передбачала, що посадовців найвищої категорії буде обирати спеціальна комісія на конкурсній основі. Раніше їх просто призначали Кабмін або президент. Під час цих конкурсів «Схеми» спостерігали за багатьма недоліками реформи. Показали, як попри численні помилки в письмовому завданні комісія все одно обрала соратника президента Алексія Савченка на посаду голови Миколаївської Облдержадміністрації – і це лише один з прикладів. Минулого сесійного тижня Рада пішла на серйозний крок – скасувала необхідність проводити конкурси при обранні голів областей та районів. Тобто частково відмінила реформу. На решту ж державних посад комісія продовжує проводити конкурси. Дійшло до того, що на них почали перемагати... самі члени комісії. За засіданнями кілька місяців поспіль спостерігав Сергій Андрушко.

«Чорні чоловічки» Медведчука. Реакція

Ми продовжуємо стежити за перебігом розслідування щодо нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми «Схеми». Для вивчення інциденту зібрався парламентський комітет з питань свободи слова. Напад стався увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт Медведчука. Журналісти перебували там, щоб дослідити його прямі перельоти до Росії попри заборону прямого авіасполучення. Згідно із заявою керівництва СБУ, бізнесмен має виключне право літати до країни-агресора, оскільки є уповноваженим державою представляти українську сторону в Контактній групі під час переговорів щодо звільнення заручників. Однак у попередніх розслідуваннях «Схемам» вдалося встановити, що Віктор Медведчук використовує можливість літати напряму до Росії не лише з державних питань, а й схоже, бізнесових. Тож, ми продовжили фіксувати авіаперельоти. Того вечора охоронці Медведчука, намагаючись завадити зйомкам, скоїли напад на журналістів. За фактом перешкоджання законній журналістській діяльності київська поліція відкрила кримінальне провадження. А що вирішив парламенсткьий комітет? Знає Георгій Шабаєв.

Життя «куратора»

Працівник Адміністрації президента Олексій Горащенков донедавна – непублічна людина в політиці. Цього тижня він звернув на себе увагу одразу з кількох причин. Саме на нього вказала колишня керівниця одного з Департаментів НАЗК Ганна Соломатіна як на тіньового куратора цього органу від Адміністрації президента. До того ж, він вийшов у фінал конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань. Як кандидат на посаду він кілька разів плутався у відповідях щодо своїх статків, тож «Схеми» вирішили придивитися до його майнової декларації. У ній Олексій Горащенков відобразив недобудову на майже 600 квадратів. Ми знайшли цей об'єкт незавершеного будівництва у старовинному центрі Києва, на місці вирубаних дерев. Він виявився не таким вже незавершеним, а родина Геращенкова, схоже, мешкає там вже не перший рік. Валерія Єгошина продовжить.