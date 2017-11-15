Комітет з питань свободи слова взяв під контроль розслідування нападу на журналістів «Схем»

Парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на засіданні розглянув факти перешкоджання професійній діяльності журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») в аеропорту «Київ» під час зйомки сюжету про перельоти Віктора Медведчука, члена гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську і голови громадського руху «Український вибір».

Члени комітету засудили напад на знімальну групу.

«Ніхто в публічному місці не має права перешкоджати журналістам здійснювати професійну діяльність. І вже журналісти вирішують, чому вони знімають у цьому місці. Це, я думаю, одностайна позиція членів комітету», – заявила голова комітету Вікторія Сюмар.

Невідомі люди, «тітушки», які можуть бути пов’язані саме з Медведчуком, кумом Путіна, нападають на журналістів у Києві»

Член комітету, народний депутат Сергій Висоцький розцінив напад на журналістів як безпрецедентний випадок.

«Таких випадків ще на рівні Києва в цих обставинах зі знімальною групою та журналістами, обличчя яких знає вся країна, ще не було. Коли невідомі люди, «тітушки», які можуть бути пов’язані саме з Медведчуком, з кумом пана Путіна, представником російського світу в Україні. Вони не мають ніяких офіційних повноважень, посвідчень і нападають на журналістів у Києві», – сказав Висоцький.

Присутній на засіданні комітету заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції Олександр Ковтун повідомив, що в рамках розслідування цього інциденту вже проведені слідчі дії: «Встановили двох охоронців, які вчиняли ці дії, вони від свідчень на даний час відмовляються. Щодо дій працівника поліції, який був на місці і не припинив учинення кримінального правопорушення, призначили службове розслідування, на даний час воно триває».

Позицію Віктора Медведчука на комітеті представляв Василь Німченко, депутат від «Опозиційного блоку», який також є заступником голови громадського руху «Український вибір». Сам він входить до іншого парламентського комітету – з питань правової політики та правосуддя.

​Роботу журналістів в аеропорту він назвав «спробою відслідкувати його (Віктора Медведчука – ред.) пересування і місцеперебування, що є конфіденційною інформацією». Депутат заявив, що журналісти начебто хотіли зупинити кортеж Медведчука.

«І навіть коли їхав автомобіль і автомобіль, який супроводжує, була спроба зупинити цю машину і це було і вдень, і в темний час доби», – заявив Німченко.

Журналіст Михайло Ткач спростував твердження Німченка і озвучив свою позицію щодо інциденту біля аеропорту «Київ».

«Навпаки, нашу автівку заблокували. Приїхала патрульна поліція, охоронці сказали, що в них зламалося авто, тому вони стоять посеред дороги, перекриваючи рух нашому авто. Та, зрештою, виявилося, що їхня автівка справна. Тільки-но патрульні поїхали, з місця рушила й автівка охорони. Хочу зауважити, що ми знімали матеріал у публічному місці. Я продемонстрував журналістське посвідчення. Зі свого боку я зробив усе, аби довести охороні Віктора Медведчука, що я журналіст, а не терорист. Якщо охороні Медведчука хтось сказав, що вони можуть вчиняти будь-які дії щодо журналістів, аби не допустити зйомки літака та пасажирів, і не понесуть відповідальності, то їм збрехали», – пояснив Ткач.

Журналіст також запевнив, що «Схеми» продовжать свою законну професійну діяльність, не важаючи на перешкоджання охорони Медведчука.

«Ми зробимо все можливе, аби довести, що на відміну від тієї країни, куди напряму літає Медведчук, в Україні закони діють. Якщо ж Віктор Медведчук використовує прямі перельоти до Росії для приватного життя, то всі інші українці у приватних справах літають через Гомель чи Мінськ. У випадках, коли Віктор Володимирович літає в Росію як представник України – ця інформація, по-перше, є доступною через додаток flightradar, а по-друге, становить суспільний інтерес для українського глядача, адже на перемовинах з країною-агресором Медвечук має представляти інтереси саме держави Україна», – зазначив він.

Коментуючи тему приватності перельотів Медведчука, голова комітету Вікторія Сюмар навела практику Європейського суду з прав людини.

«Європейський суд з прав людини визначає, що політики апріорі є предметом значно більшого інтересу і значно менше захищені в плані приватності, аніж звичайні люди, тому що їхня діяльність становить суспільний інтерес. І вона може або завдати шкоди національним інтересам, або такої шкоди не містити. І тому увага журналістів до цієї проблематики може бути вищою, і вона є обґрунтованою», – заявила Сюмар.

Комітет одноголосно висловив підтримку журналістам програми «Схеми» і вирішив звернутися до правоохоронних органів, які проводять та контролюють перебіг розслідування, взяти цю справу під особливу увагу.

«Ми будемо тримати це розслідування на контролі», – наголосила очільниця комітету.

Сюмар також зазначила, що комітет з питань свободи слова проситиме прозвітувати представників Нацполіції та прокуратури Києва про перебіг розслідування нападу на журналістів під час наступного засідання.

«На наступний комітет ми просимо прозвітувати, чи вручені були підозри», – сказала Сюмар.

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми».

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від’їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомкам, в цей момент автомобілі Медведчука швидко залишити територію аеропорту.

При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Це також зафіксовано журналістами програми «Схеми».

Прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми».

Наразі проводиться досудове розслідування.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу», – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці відомства у мережі Facebook.