Лондон, маєток за 70 мільйонів, Mercedes: «Схеми» дослідили розкішний стиль життя родини українського топмитника

У лютому 2022 року Енергетичну митницю очолив Анатолій Комар. Це підрозділ Державної митної служби, який здійснює оформлення усіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон. Енергетична митниця має запобігати контрабанді та контролювати коректну сплату бізнесом усіх мит із нафти, газу, електроенергії та усіх видів пального. А після 2022 року – не допускати на український ринок заборонене російське паливо.

Та, як встановили Схеми, нинішній очільник енергетичної митниці й сам пов’язаний з компанією, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку та нанесенні багатомільйонних збитків бюджету.

Відстежити цей зв’язок журналістам вдалося, досліджуючи непересічно елітний спосіб життя українського високопосадовця та його родини, який йде врозріз із офіційними доходами державного службовця. Він їздить на Mercedes S класу, живе в елітному ЖК в столиці. А під Києвом завершується зведення великого маєтку площею в пів тисячі квадратів, вартістю близько 70 мільйонів гривень, оформленого на тестя-пенсіонера. 17-річна донька Комара навчається у престижному платному коледжі в Лондоні. Сам чиновник ще й опікується цілою футбольною командою.

Як український державний службовець може дозволити собі такий високий рівень життя?

Очільник енергетичної митниці Анатолій Комар – родом із Полтавщини. Йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, адже близько двох десятиліть пропрацював у Службі безпеки України. Судячи з публічних виступів, займався там захистом критичної інфраструктури. Перед приходом на митницю встиг декілька років попрацювати радником у приватному секторі.

Зараз зарплата Комара на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць – це близько двох тисяч доларів.

«Схеми» взялися перевірити чи відповідає реальний спосіб життя родини українського митника задекларованому.

Квартири в столиці

Оскільки зарплата чиновника української митниці порівняно невелика, з декларації Комара випливає, що його високий рівень життя забезпечує дружина разом з її рідними.

Марія Комар має ФОП. Працює екскурсоводом та продає онлайн-курси. Її дохід від підприємницької діяльності минулоріч склав понад чотири мільйони гривень. В мережі можна знайти оголошення про проведення нею екскурсій. Вартість однієї – від 2600 до 3000 гривень.

Та у 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів в елітному ЖК «Бульвар Фонтанів» у самому центрі Києва, вартістю 3,7 мільйона гривень. Заощаджень із офіційної зарплати Комара на цю нерухомість не вистачило б.

Натомість, як чиновник вказує у декларації, того року два мільйони гривень його дружині подарувала її мати та ще майже три мільйони її бабуся, якій на той час був 91 рік.

Утім, мешкає родина Комара не в цій квартирі.

У 2020 році вони переїхали в новенький житловий комплекс комфорт-класу на березі Дніпра у Києві. Нерухомість того року тут придбав батько дружини Анатолія Комара – Сергій Гладков. Це – дві сусідні квартири, загальною площею 138 квадратних метрів, та два паркомісця.

Тоді ж тесть купив 20 соток землі у селі Вишеньки під Києвом – в котеджному містечку з закритою територією «Приватний садівник». Наразі там завершують зводити розкішний маєток.

Та чи для нього самого?

Маєток під Києвом на 70 мільйонів

Будівництво на цій ділянці у Вишеньках розпочалося навесні 2023-го, понад два з половиною роки після купівлі. Про хід робіт публічно, у соцмережах, звітувала компанія – генеральний підрядник.

У лютому 2025 року будинок ввели в експлуатацію та оформили на Сергія Гладкова, тестя голови Енергомитниці.

Навесні «Схемам» вдалося потрапити на закриту територію котеджного містечка і на власні очі поспостерігати за ходом будівництва: процесом особисто опікувався співвласник фірми-забудовника, зокрема, давав вказівки будівельникам.

То скільки тестю керівника Енергетичної митниці, 69-річному Сергію Гладкову, коштувало звести такий маєток?

«Схемам» вдалося отримати детальний кошторис цього будівництва. Його, разом з візуалізацією проєкту, журналістам надіслав сам забудовник, коли вони звернулися як потенційні клієнти, які побачили рекламу його компанії, розміщену прямо поруч з новеньким маєтком родини митника.

Відповідно до отриманих документів, площа будинку тестя Комара складає 450 квадратних метрів.

Тільки земляні підготовчі роботи обійшлися у три мільйони гривень. Кладка стін та перегородок – ще майже шість мільйонів. Покрівля – понад два мільйони. Басейн – три мільйони. Усього понад 21 мільйон гривень лише на першому етапі будівництва.

На другому – витрат ще більше. Наприклад, влаштування внутрішніх мереж – майже чотири мільйони гривень, скління – ще стільки ж, рослини та посадкові роботи – три мільйони.

Таким чином сукупна вартість лише цих двох етапів будівництва, відповідно до кошторису, сягає понад 48 мільйонів гривень, або більше мільйона доларів. І це ще без урахування вартості внутрішніх оздоблювальних робіт, меблів та побутової техніки.

Журналісти знайшли в публічно доступному реєстрі містобудування схему намірів забудови.

Тут є окремий будинок для охорони. На першому поверсі – хол, гардероб, гостьова кімната та велика вітальня. Кухні є дві – основна та технічна, облаштована для персоналу, якому тут виділено окрему кімнату та вбиральню. Ще є лазня та простір для відпочинку з виходом до басейну та озера.

На другому поверсі – чотири просторі спальні та дві ванні кімнати.

Якщо на будівельні роботи пішло 48 мільйонів – скільки ж вартував ремонт усередині?

Забудовник каже: близько 500 доларів за квадрат «під чистову обробку», тобто 10 мільйонів гривень. Ще мінімум стільки ж піде на техніку, меблі та сантехніку, кажуть архітектори, з якими поспілкувалися «Схеми».

«Коли ви говорите про внутрішні роботи, тут багато емоційних факторів включається. Може ви хочете скляні сходи чи якісь ексклюзивні покриття на стіни, чи дивани, або інші меблі. І з такими підходами і розмахами, я думаю, це десь щонайменше половина тієї вартості, що зараз вкладено в ці два етапи – ділянка плюс коробка – на внутрішні роботи оздоблювальні в будь-якому випадку», – розповів журналістам архітектор Олег Гречух.

Отже, рахуючи за нижньою межею, такий маєток під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень, або понад півтора мільйона доларів.

«Схеми» вирушили до головного офісу Енергетичної митниці в Києві, щоб запитати в очільника відомства про те, звідки у його тестя-пенсіонера гроші на таке коштовне будівництво, а також про інші розбіжності в офіційних доходах та стилі життя сім’ї митника.

– Звідки у вашого тестя така сума коштів? – запитав журналіст «Схем».

– Я, чесно кажучи, не знаю, треба запитати. В чому проблема?

– Це не для вас будується?

– Звичайно, ні.

Чи мав тесть керівника Енергетичної митниці України Сергій Гладков достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво?

У телефонній розмові Гладков сказав «Схемам», що це «зароблені кошти», але не навів деталей і кинув слухавку. Журналісти також зателефонували його дружині Лідії Гладковій та запитали про походження коштів на будівництво маєтку у Вишеньках.

– Ви такі дивні питання ставите. Чому я повинна вам відповідати на них?

– Ми намагаємося з’ясувати походження коштів, зважаючи на те, що Анатолій Комар – очільник Енергетичної митниці, – відповів журналіст «Схем».

– Це наше будівництво. До чого тут Анатолій, я не знаю.

– А в кого ви купували земельну ділянку?

– На якій підставі я повинна вам все це роз’яснювати?

– Тому що у вас не було офіційно зароблених коштів для того, щоб будувати цей будинок.

– У мене чоловік – дуже поважна людина. Працював дуже довго, якщо ви знаєте.

Відповідно до інформації, яку «Схеми» отримали від джерел із доступом до даних про доходи, з яких сплачувалися податки, Сергій Гладков з 1998 року до 2009 року працював на державному металообробному заводі у Чернівцях, маючи офіційну зарплату у декілька тисяч гривень на місяць. Пізніше, у 2019 році, у віці 63-х років відкрив ФОП, на який почали заходити більші суми. Таким чином сумарно за трудову кар’єру до березня 2025 року він заробив усього понад 16,5 мільйонів гривень.

Схожа картина і в його дружини – теща митника протягом трудового життя мала скромну зарплату, але по досягненню пенсійного віку стала фізичною особою-підприємцем. Усього вона заробила 7,5 мільйонів гривень.

Зареєстровані види діяльності ФОПів подружжя Гладкових – це організація конгресів і торговельних виставок.

Тобто разом тесть і теща керівника Енергетичної митниці за майже тридцять років, включно з доходами їхніх ФОПів, заробили 24 мільйони гривень.

Якби за все життя вони не витратили і гривні, цієї суми все одно не вистачило б навіть на перші два етапи будівництва маєтку у Вишеньках.

А подружжя гроші витрачало. Зокрема, на вже згадані дві квартири та два паркомісця у ЖК на березі Дніпра у Києві у 2020 році пішло чотири мільйони – це там нині мешкає сам Анатолій Комар із родиною. Ще один мільйон у його тестя того року пішов на купівлю землі у Вишеньках, де згодом і звели елітний маєток. Витрачав тесть Комара гроші і на автівки – нещодавно, наприклад, на Volvo XC90 2024 року випуску, вартістю близько двох мільйонів гривень.

Були суттєві видатки й у тещі митника – наприклад, ті ж два мільйони гривень, які вона у 2021 році подарувала доньці.

Після усіх цих зафіксованих видатків, без врахування будь-яких інших витрат на життя, у батьків дружини високопосадовця могло б залишитися щонайбільше 14 офіційно зароблених мільйонів гривень. Це в п’ять разів менше, ніж вартість об’єкту у Вишеньках.

«Схеми» навели Анатолію Комару дані про офіційні заробітки та витрати його тещі та тестя, які не збігаються з вартістю будинку, та ще раз запитали: «Звідки гроші?»

– Давайте ми звернемось до них, я впевнений, що вони є у них, були і, я сподіваюсь, будуть. Якщо вони будують, значить у них були кошти. Наскільки я знаю, тесть – ФОП, доходів у нього вистачає.

– Ми знаємо, скільки він по ФОПу отримав – 16 мільйонів гривень. Потім ці кошти він витратив на квартири в ЖК, де ви мешкаєте в тому числі, витратив на автівки і так далі. В нього не залишалося коштів, щоб будувати цей будинок, – сказав журналіст «Схем» Анатолію Комару.

– Це ви фантазуєте, тому я на ваші фантазії абсолютно ніяких коментарів не буду давати.

– Це не фантазії, це факти.

– Ну це факти у вашій голові. А я кажу – це фантазія.

«Схеми» представили дані про доходи та витрати й тещі очільника Енергомитниці – Лідії Гладкової.

– Ми знаємо ваші доходи і вашого чоловіка – не вистачило б у вас коштів на цей будинок. Ви заробили сукупно 24 мільйони гривень, з яких витратили кошти на квартири та паркомісця в ЖК, – сказав журналіст.

– Я вам дуже дякую за запитання, але якщо ви бажаєте щось питати, то це офіційно.

– Ми можемо з вами зустрітися, поспілкуватися, ви побачите моє посвідчення.

– Ні, дякую, я не буду ні з ким зустрічатись.

Невдовзі після спілкування «Схем» з Анатолієм Комаром та його сім’єю з соціальних мереж компанії-забудовника видалили згадку про зведення цього котеджу.

Підстави припускати, що будинок під Києвом можуть зводити саме для голови Енергетичної митниці, дають декілька обставин.

По-перше, починаючи з 2020 року Анатолій Комар має звичку регулярно користуватися елітним столичним майном, оформленим саме на тестя.

Але є і вагоміший аргумент – в один день та час із Сергієм Гладковим земельну ділянку прямо по сусідству купила й дружина багаторічного менеджера великої енергетичної компанії VS Energy Миколи Лавренка.

Обидві угоди з різницею у 15 хвилин посвідчував один і той самий нотаріус.

Який зв’язок між Лавренком та керівником Енергомитниці Анатолієм Комаром?

Між СБУ та митницею Комар зробив дворічну перерву у держслужбі, влаштувавшись радником в очолювану Лавренком групу компаній VS Energy. Саме тоді, коли там працював Комар, в один і той самий день їхні родини і обзавелись землею через паркан у мальовничих Вишеньках.

У 2023 році VS Energy потрапила під санкції РНБО через зв’язки із Росією, а Лавренко залишив компанію.

Хоч і він, і Комар вже там не працюють, вони, як встановили «Схеми», продовжують спільно проводити дозвілля.

Футбол під час робочого дня

9 серпня 2024 року футбольний клуб з Київщини «Лівий берег» грав свій перший матч в українській прем’єр-лізі.

На трибуні у VIP-ложі – Микола Лавренко та Анатолій Комар, в шарфику «Лівого берега». Лавренко – президент цього клубу, а очільник Енергетичної митниці, вочевидь, за нього вболіває.

Його час від часу можна помітити на матчах «Лівого берега».

На одному з них Комар сидів поруч з дружиною Лавренка Людмилою, на яку й оформлена земельна ділянка, що межує з новеньким маєтком, оформленим на тестя митника.

– Ви поруч з Миколою Лавренком, з його дружиною сидите в VIP-ложі на матчі. Ми дізнаємося, що ваш тесть купує з дружиною Лавренка земельні ділянки у Вишеньках в один день, – сказав журналіст «Схем» Анатолію Комару.

– Коли купівля була ділянки?

– Це був жовтень 2020 року. На той момент ви працювали вже в VS Energy Group.

– Можливо.

– І купуються поруч ці земельні ділянки. Купує тесть, який не мав коштів на будівництво.

– Підготуйте запит. Я візьму інформацію у дружини, у тестя, якщо вони мені її нададуть, звичайно.

Попри обіцянку прокоментувати майновий стан його родини письмово, Анатолій Комар цього не зробив. Відповідаючи на офіційний запит «Схем», чиновник залишив ці запитання без відповіді, зазначивши, що «вони не стосуються його професійної діяльності».

Елітне авто за привабливою ціною

На роботу Анатолій Комар їздить на представницькому Mercedes S класу. Ця машина не у власності родини, її у приватної компанії орендує дружина Комара, йдеться в його майновій декларації.

У відповідь на запитання «Схем» чиновник відмовився повідомити, скільки з 2021 року сплачує за орендований Mercedes його родина.

Та журналісти завбачливо встановили це самотужки.

Ринкова вартість оренди саме такого автомобіля – у цій комплектації, 2018 року випуску – становить шість тисяч доларів на місяць. Цю цифру «Схемам» назвали одразу три непов'язані між собою компанії, які спеціалізуються на здачі представницьких авто напрокат.

Mercedes, на якому пересувається митник, оформлений на фірму «Приморська енергогенеруюча компанія» – вона займається відновлювальною енергетикою.

«Схеми» отримали її податкові звіти. За останні три роки фірма заробила 582 тисячі гривень на здачі автомобілів в оренду. Крім Mercedes, вона має на балансі ще дві автівки.

Та навіть, якщо припустити, що Mercedes – це єдиний автомобіль, який компанія здає в оренду, виходить, він обходиться дружині Комара максимум у 15 тисяч гривень або близько 360 доларів на місяць. Це – у 16 разів менше від ринкової ціни.

На запитання «Схем», чи вважає вартість оренди автомобіля, на якому їздить, ринковою, очільник Енергомитниці відповів: «Думаю, що так. Це ж компанія, яка володіє автомобілем, визначає вартість».

«Схеми» також спробували орендувати автомобіль у цієї фірми – зателефонували у «Приморську енергогенеруючу компанію». Відповів її директор Роман Воробель.

– Ви надаєте послуги з оренди автомобілів? – запитав журналіст.

– Надаємо, але розумієте, що це автомобілі коштовні, відповідно надаємо не будь-кому. Для початку представтеся – ви хто? – відповів Воробель.

– Мене звати Георгій Шабаєв, я – журналіст Радіо Свобода. Одну з ваших автівок орендує дружина голови Енергетичної митниці. Тому я цікавлюся, чи ви за ринковою вартістю надаєте їх в оренду, чи ні?

– Давайте я переговорю з юристом з цього питання і повернуся до вас.

Відтоді на дзвінки журналістів у компанії уже не відповідали.

То чому приватна компанія робить таку послугу родині чиновника і чи це не порушення антикорупційного законодавства?

«Схеми» зателефонували й дружині Анатолія Комара – Марії, щоб запитати про орендоване нею авто. Втім, спілкуватися вона не захотіла.

King’s College London

Як встановили «Схеми», неповнолітня донька Анатолія Комара мешкає за кордоном, де навчається у престижних платних освітніх закладах. І хоча посадовець декларує, що донька живе в Україні, вона сама публікує підтвердження зворотного в соцмережах.

У травні 2023 року вона поширила світлину з випускного в Pascal English School Lefkosia – приватної школи на Кіпрі.

Того року вартість навчання і проживання там складала 30 тисяч євро – близько 1,2 млн гривень.

Донька очільника Енергетичної митниці активно подорожує світом. Вона публікувала фото з виставки Ван Гога в Лондоні, як каталась в Албанії на гідроциклі, з італійської Венеції та столиці Ірландії Дубліну. Цьогоріч взимку вона відпочивала у Монтре – курортному містечку на березі Женевського озера у Швейцарії.

Вже у 2025 році донька посадовця почала поширювати все більше фотографій з Лондона. Там вона відвідує мішленівські заклади та, схоже, навчається у King's College London, що випливає з опису її профілю.

Вартість навчання у цьому престижному коледжі для іноземних студентів на однорічній програмі становить близько 26 тисяч фунтів на рік, тобто півтора мільйона гривень. Це вже більше річної батькової зарплати на українській митниці.

Утім, ані витрат на освіту доньки, ані згадок про користування нею житлом на Кіпрі та в Лондоні – одному з найдорожчих міст Європи – у декларації Анатолія Комара журналісти не знайшли.

– Ваша дочка не живе в Україні. Вона навчається в Лондоні, до цього навчалася на Кіпрі, орендує якусь нерухомість за кордоном. Чому ви не зазначаєте це? – запитав журналіст «Схем» в Анатолія Комара.

– Я особисте своє життя вам коментувати зараз не хочу.

– Це не особисте життя, це питання декларування.

– Вона живе з нами, я маю декларувати, де вона навчається, чи що?

– Ви маєте зазначати, якщо вона користується на Кіпрі або в Лондоні якоюсь нерухомістю.

– Вона не користується.

– А де вона тоді мешкає?

– Зараз я не готовий відповідати на питання.

Зрештою Анатолій Комар заявив, що навчання доньки оплачує її хрещений.

– А хто хрещений? – запитав журналіст «Схем».

– На щастя, він – доволі забезпечена людина, яка може це дозволити. І я, і наша сім’я йому щиро вдячні, що він допомагає навчатись своїй похресниці.

– Він – бізнесмен?

– Так.

Втім, називати ім’я цього підприємця Анатолій Комар не став. А після розмови чиновника зі «Схемами» з профілю його дочки в соцмережі зникла згадка про лондонський коледж.

«Рокита» об’єднує людей

Анатолій Комар має симпатії не тільки до «Лівого берега», матчі якого він відвідує у робочий час, а й до іншого, менш відомого клубу з Полтавщини.

Яким же було здивування «Схем», коли саме цей сільський футбольний клуб вивів журналістів на зв’язок очільника Енергетичної митниці з нафтовою компанією, діяльність якої розслідує Служба безпеки України через підозру в імпорті паливної сировини з Росії.

Село Рокита Полтавської області – особливе для Анатолія Комара місце. Тут він народився, а ще тут розташований однойменний аматорський футбольний клуб, де він – президент.

Втім, про цю «самовіддану працю» на благо футбольного клубу «Рокита» в декларації Анатолія Комара ні слова, хоча антикорупційне законодавство вимагає від чиновників звітувати про здійснення сторонніх управлінських функцій на додачу до основної, державної служби.

На початку нового сезону в травні цього року у футбольного клубу «Рокита» з’явився новий спонсор – приватний холдинг VM Groupe. Логотипи фірми замайоріли на оновленій футбольній формі гравців.

VM Groupe – це група компаній із Полтавщини, яка займається імпортом нафтопродуктів та їхнім продажем на АЗС.

«Схеми» знайшли спільне фото у роздягальні – Анатолія Комара, президента «Рокити» та очільника Енергетичної митниці, та Віталія Марченка – власника холдингу VM Groupe, який став спонсором клубу.

На час цього спільного фото бізнес, яким керує Марченко, вже понад два роки фігурував у кримінальному провадженні за підозрою у багатомільйонних зловживаннях на паливному ринку при імпорті товару. А сам Марченко, як «організатор схеми», ще й має особисту підозру за кримінальною статтею «ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».

– Ви є президентом футбольного клубу «Рокита», а VM Groupe – спонсором цього футбольного клубу. Ця компанія займається імпортом нафтопродуктів, розчинників. Відповідно Енергетична митниця має це контролювати. Чи не вбачаєте ви тут конфлікту інтересів? – запитав журналіст «Схем» в Анатолія Комара.

– Взагалі не маю ніякого стосунку до цієї компанії, до того, що ви кажете. Я допомагаю команді, можливо, я є почесним президентом, як вони називають, я не в курсі. Стосунку великого не маю. Я в цьому селі народився. Дійсно, я цю команду підтримую по можливості. Але там є багато спонсорів, наскільки я знаю, там є інші президенти, які займаються цим.

– Але ми бачили відео, там, де ви, власне, вручаєте іншому співзасновнику цієї команди подарунок, називаєте цю команду «нашою командою». Вас вітають у соціальних мережах як президента футбольного клубу «Рокита». Потім в неї з’являється новий спонсор – VM Groupe. Ви фотографуєтесь з головою VM Groupe Віталієм Марченком в роздягальні.

– Чесно кажучи, цим проєктом я не займаюсь однозначно. Але я не можу сказати, що це мій проєкт, який я веду, чи я підбираю спонсорів. Це жителі Полтавщини, вони там між собою спілкуються, і хто там вкладається…

– У вас є світлина, де ви в роздягальні цього футбольного клубу, де ви обіймаєтеся з Віталієм Марченком, головою VM Groupe.

– Я не пам’ятаю такого.

– Це в інстаграмі є.

– Серйозно? Треба глянути. Я можу назвати багатьох людей, які є спонсорами цієї команди. Можливо, в якийсь момент у роздягальні я з кимось сфотографувався, треба подивитися.

Детективи Бюро економічної безпеки на Полтавщині встановили, що фірми з холдингу Марченка завозили в Україну сировину з високим вмістом метанолу і, щоб не сплачувати акцизний податок в державний бюджет, маркували її як безакцизні розчинники для лаків та фарб. Насправді ж цей товар, за даними слідства, підлягав акцизному оподаткуванню, бо зрештою призначався для виготовлення пального для реалізації на автозаправках. Збитки бюджету детективи оцінили у близько два мільярди гривень, йдеться в судових ухвалах.

Суть схеми пояснює директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн:

«Розчинник – безакцизний. Тобто, з нього не сплачується акциз. Була винайдена така чергова схема: завозити суміші октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості, і відповідно з них не сплачувався акциз. Навіть був схвалений законопроєкт про те, щоб цю шпарину закрити і зробити ці розчинники теж підакцизними. Не встигли цього зробити, бо почалась широкомасштабна війна».

Ба більше, діяльність холдингу VM Groupe, з власником якого фотографується головний енергетичний митник України – саме він та його відомство має протидіяти ввезенню пального з РФ, – розслідують і за статтею «колабораціонізм». Правоохоронці запідозрили, що імпортована фірмами Марченка сировина має російське походження і з 2024 року цю справу веде полтавське СБУ.

До VM Groupe Віталія Марченка, який спонсорує ФК «Рокита», президентом якого сам клуб називає голову Енергетичної митниці, входить низка фірм. Серед них ті, які імпортують розчинники – «Аллюр Оіл» та «Атлантік 2020» – та усі решта, які займаються імпортом нафтопродуктів.

Є тут і компанія, яка не займається ані тим, ані іншим. Її завдання – оформлення декларацій, які в подальшому перевіряють митники.

Назва цієї компанії – «Афіна-М». У ній працює Віталій Галимурза. За сумісництвом – головний тренер футбольного клубу «Рокита».

У нього та очільника Енергетичної митниці Комара багато спільних фотографій. Судячи з контексту публікацій, вони товаришують.

– Ваш друг і головний тренер футбольного клубу «Рокита» Віталій Галимурза працює в компанії «Афіна-М», яка є митним брокером, що бере на себе митні формальності, оформлення для VM Groupe вантажу. І цей вантаж іде в тому числі через Енергетичну митницю. В цьому ви не вбачаєте конфлікту інтересів? – запитав журналіст в Комара.

– Та я не знаю навіть, де він працює, чесно. Я без поняття, де працює Віталій Галимурза.

– Як ви не знаєте, ви разом фотографуєтеся із дітьми, на арені «Лівого берега», у вас купа спільних фото, і ви не знаєте, де працює ваш однокласник і друг?

– Я не знаю, де працює мій однокласник і друг. Я маю знати, де всі працюють?

«Схеми» звернулися з запитаннями до Віталія Галимурзи.

– Що вас пов’язує з VM Groupe? Ви нещодавно прийшли туди працювати, це компанія Віталія Марченка, спонсора футбольного клубу «Рокита». Чи оформлюєте митні декларації, чим займаєтеся?

– Причому я до митних декларацій?

– Чим ви власне займаєтеся в цій компанії?

– Хто ви такий? – перепитав Галимурза, хоча журналіст представився на початку розмови.

– Я – Георгій Шабаєв, журналіст Радіо Свобода.

– Ні, я на ці питання поки не буду давати відповідь.

Ключову роль в імпортних операціях холдингу VM Groupe, спонсора ФК «Рокита», відіграє саме Енергетична митниця. Саме через неї станом на 2025 рік відбувається розмитнення усіх товарів (нафтопродуктів та розчинників на десятки мільйонів доларів), які група компаній Віталія Марченка завозить в Україну. Митні формальності для цих поставок бере на себе компанія з цього ж холдингу VM Groupe, де працює Галимурза, тренер «Рокити».

Чи пускати в країну товар, чи не має він російського походження та чи коректно нараховані усі акцизні й інші митні платежі – рішення про це ухвалюють підлеглі Анатолія Комара, керівника Енергетичної митниці, та за сумісництвом президента футбольного клубу «Рокита», спонсором якого цьогоріч став VM Groupe, офіційно підозрюваний у нанесенні багатомільйонних збитків бюджету через несплату акцизу при імпорті.

«Об’єктивно, коли начальник митниці є президентом футбольного клубу, фактично цей футбольний клуб спонсорує компанія, яким цей начальник надає дозвільні документи, взаємодіє стосовно виконання своїх функцій і обов’язків, то, звісно, у разі, якщо начальник підписує якісь рішення на користь цієї компанії, то в цьому випадку справді може бути конфлікт інтересів. Тому треба робити перевірку всіх тих рішень, які начальник Енергетичної митної служби давав на користь цієї компанії», – каже Сергій Миткалик, експерт з питань антикорупційного законодавства та голова правління ГО «Антикорупційний штаб».

До публікації матеріалу у VM Groupe відповіді на запит журналістів не надали.

Якщо ж правоохоронці виявлять, що дружба Анатолія Комара з представниками компанії-імпортера та компанії-митного брокера приносила чиновнику якусь вигоду, то може йтися не лише про конфлікт інтересів – адміністративне правопорушення – але і про кримінальну відповідальність, каже експерт.

«Можуть правоохоронці навіть перевіряти на предмет неправомірної вигоди. Наприклад, якщо особа зловживає службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе, то ми тут можемо навіть розглядати під соусом і вчинення кримінальних правопорушень. Потрібно ще розуміти, чи були завдані якісь збитки для бюджету. Якщо через надання переваги для такої приватної компанії Енергетичною митницею були завдані певні збитки для бюджету, то це вже 191 стаття Кримінального кодексу – «привласнення, розтрата, зловживання службовим становищем», – пояснює Сергій Миткалик.

У письмовій відповіді на запитання «Схем» Анатолій Комар запевнив, що жодним чином не сприяв холдингу VM Groupe та його власнику Віталію Марченку.

Підсумок

У 2019 році тільки обраний президент України Володимир Зеленський приїздив на Закарпаття і дивувався стилю життя тамтешніх митників – що вони могли дозволити собі iPhone.

Минуло кілька років, і iPhone, який колись обурив президента, здається скромним аксесуаром на тлі статків деяких митників.

Анатолій Комар, очільник Енергетичної митниці, користується преміум-автомобілем, квартирами та паркомісцями в дорогому ЖК, його дочка навчається в одному із найпрестижніших коледжів Лондона, а тесть збудував величезний маєток біля озера вартістю близько 70 мільйонів гривень. При цьому офіційних доходів Анатолія Комара та його родини на це забракло б. Таким рівнем життя, невідповідним офіційним доходам, який демонструє український митник, можуть зацікавитися правоохоронці, якщо звернуть увагу на наше розслідування.

Як і тим, з яких саме причин бізнесмен, підозрюваний в ухиленні від сплати податків при імпорті товарів, вирішив спонсорувати футбольний клуб, очолюваний керівником Енергетичної митниці, через яку він тепер завозить нафтопродукти на десятки мільйонів доларів.