Український суддя із російським паспортом

Богдан Львов – заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі. У 2017 році, під час конкурсу до цього суду, він зазначив у своїй анкеті, що не має громадянства іншої країни.

Але «Схеми» встановили, що це не відповідає дійсності. Насправді суддя Богдан Львов, окрім українського, має громадянство іншої країни. А саме – Російської Федерації.

Обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни – не просто заборонено українським законом. Після 2014 року, наявність паспорта громадянина РФ у представника влади України – природно викликає запитання більш серйозного характеру – про те, в інтересах якої з двох країн він працює?

За яких обставин український суддя Богдан Львов отримав громадянство країни-агресора? Чому не відмовився від нього ані після 2014 року, ані після 24 лютого 2022 року?

«Схеми» поставили ці запитання самому судді Львову.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Часто це – гучні справи, в яких на кону – великі гроші. Наприклад, боротьба Приватбанку за офісну будівлю, холдинг Дмитра Фірташа проти Антимонопольного комітету, справа Романа Ратушного: захист Протасового яру від забудови.

Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

Що відомо про цього суддю?

Шеф Татьков і розподіл справ «вручну»

У сфері господарського правосуддя Богдан Львов вже давно. Він працював і за Ющенка, і потім за Януковича – у Вищому господарському суді. Це була найвища інстанція у майнових суперечках до реформи – і діяльність суду того періоду – предмет суспільного осуду, критики та розслідувань правоохоронців.

«Це була багатомільйонна система чи, можна сказати, ринок купівлі та продажу судових рішень», – розповідає голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Тоді, за часів президентства Януковича, судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обидва – як розповідали «Схеми», казково збагатились. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом.

«Богдан Львов не входив в групу тих суддів, які були безпосередніми виконавцями в системі Татькова-Ємельянова, але як і всі інші судді Вищого господарського суду він своїми руками створив умови для цього втручання.

Яким чином? Це один із таких способів втручання, коли в порушення здорового глузду було створено понад 40 спеціалізацій, схожими за змістом», – каже адвокат та колишній член Громадської ради доброчесності Віталій Титич.



Якщо коротко, така система дозволила фактично в ручному режимі розподіляти справи на конкретних суддів, а згодом – отримувати потрібні рішення.

Богдан Львов тоді пояснював: керувались благими намірами.

«Це перевага, це захист прав людини, тобто благі наміри. А як вони вже в подальшому використовувалися, це, на жаль, нам стало відомо лише після того, коли були звернення з цього приводу, коли розпочалося слідство», – розповідав тоді Львов.

Щоправда, до колишнього шефа Львова – Віктора Татькова українське правосуддя наразі так і не дотягнулось. Коли Янукович втік до Росії – суддя Татьков втік до Європи, і наразі живе у Відні, та відпочиває у Ніцці. Австрія відмовились екстрадувати його в Україну, посилаючись на поганий стан здоров’я.

Користуючись нагодою, журналісти направили запит до австрійського уряду – чи знають вони, що в особі Татькова вони прихистили не лише розшукуваного українського суддю, але і… громадянина Росії. Редакція чекає на відповідь.

Бо в процесі розслідування про нинішнього очільника господарського правосуддя в Україні – Богдана Львова – «Схеми» знайшли російський паспорт і в його сумнозвісного попередника. Громадянином Росії Татьков став ще у 2017 – має і національний, і закордонний паспорт з двоголовим орлом.

Зв'язатися з Татьковим або його адвокатом, щоб отримати коментар з цього приводу, журналістам поки не вдалося.

Що відомо про Богдана Львова?

Коли Львов очолив Вищий Господарський суд замість Татькова та Ємельянова, він запам’ятався, зокрема, тим, що наполегливо радив підлеглим голосувати за конкретного суддю в інший суд – Конституційний.

«Щоб уникнути таки якихось випадків на майбутнє, величезне прохання – Конституційний суд – це Кривенко», – казав Львов на записах, які опублікували журналісти Bihus.Info.

Пізніше цей обраний суддя разом з іншими голосуватиме за визнання неконституційною норми статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Через що буде закрито 65 справ НАБУ. Сам Львов тиск на підлеглих суддів заперечив: «Якщо будь-кого там звинувачувати в тиску, це вчорашній день, на мій погляд».

У 2016-му році судді Львову закидали те, що через нього начебто можна «вирішувати» питання, пов’язані з господарськими справами – такі покази офіційно надавались в рамках кримінального провадження. Що сам Львов також заперечував.

А в 2017-му «Схеми» його бачили на святкуванні у компанії впливових колег, від чиїх рішень, в тому числі залежала майбутня суддівська кар’єра Богдана Львова.

Тоді на свято Богдан Львов приїхав у компанії Ярослава Романюка, який на той момент був членом Вищої Ради правосуддя.

Саме від цього органу залежало призначення Львова на посаду судді у оновлений Верховний суд, куди Львов тоді подав свої документи на конкурс. Це була велика і гучна реформа 2017 року.

Тоді громадська рада доброчесності, проаналізувавши діяльність Львова та його майновий стан, дійшла висновку – суддя не відповідає критеріям доброчесності.

Втім до реформованого суду Львов все ж потрапив. Він був обраний суддею Касаційного господарського суду, а пізніше – його керівником та заступником голови Верховного суду у складі якого є згадана господарська палата.

Як проходив відбір?

Російський паспорт українського судді

В письмовій анкеті тоді ще кандидата на посаду судді на принципове запитання, чи має він громадянство іншої країни, Львов зазначив: «Ні».

А насправді – «так». Він мав громадянство РФ як на етапі конкурсу, так і не позбувся його і досі. Російський паспорт Богдан Львов отримав ще наприкінці 90-их. Він тоді вже вершив правосуддя в Україні – на посаді судді військового суду Центрального регіону.

«Схеми» отримали в своє розпорядження витяг з реєстру «Роспаспорт» з двох різних джерел. Згідно з ним, паспорт громадянина РФ Богдана Львова оформлений у Москві, у 1999 році.

У заяві на отримання громадянства, поданій від імені Львова, підставою для видачі вказано його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році.

Можливо, Богдан Львов, отримавши паспорт ще наприкінці 90-их – просто забув потім від нього відмовитись?

«Схеми» з’ясували, що у жовтні 2012 року на ім’я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ.

Підстава заміни документу – досягнення 45-річного віку. Наявна і заява на новий паспорт, теж подана від його імені.

Того ж місяця, як свідчать дані перетину кордону, український суддя з’їздив потягом до Москви.

Також за допомогою даних, вказаних у його російському паспорті, журналісти віднайшли індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

Цей код не присвоюється автоматично із паспортом, за ним треба додатково звертатись у податкові органи Росії. Він Львову присвоєний у 2010 році.

Таким чином, записи в офіційних державних реєстрах Російської Федерації свідчать про наступне: український суддя Богдан Львов, отримавши у 90-их російський паспорт, не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар’єрними сходами у системі українського правосуддя – а навпаки, поновив у 2012-му.

Не відмовився від громадянства країни-агресора суддя і після 2014-го року, після анексії Росією Криму, та з початком війни на Сході. Залишається громадянином РФ Богдан Львов і тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, вторглась в Україну по широкій лінії кордону, захопила нові території та продовжує наступ.

На офіційному сервісі, де можна перевірити дійсність документу в реальному часі, видно, що станом на момент виходу цього розслідування, російський паспорт Богдана Львова серед недійсних не значиться.

Що каже суддя Львов?

«Схеми» попросили про інтерв’ю заступника голови Верховного суду. Щоб він сам все пояснив.

– Чи маєте ви громадянство РФ? – запитав у судді журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

– Я особисто? – перепитав Богдан Львов.

– Так.

– Ні.

– У нас є витяг з реєстру «Роспаспорт»​, який підтверджує, що у вас є російське громадянство. Підстава видачі паспорта у 1999-му році – посвідчення військовослужбовця, яке ви отримали ще при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР.

– Навіть почерк на мій схожий – сказав суддя, подивившись документи.

– Вам про це нічого невідомо? – запитав журналіст.

– Був би вдячний, якби ви залишили мені ці копії, бо потрібно буде з цим звертатися до повноважних органів.

– Це не ваш підпис?

– Я вам сам сказав, що схоже на мій почерк .

– Але ви такого не пам’ятаєте? Це не ваш почерк?

– Схоже, схоже. Почерк схожий. І це я… або майже я, – сказав Львов про фото у паспорті РФ.

– А звідки ця фотографія може бути, не пам’ятаєте?

– Давайте не будемо зараз гадати.

Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів та озвучує версію, що це ймовірно спроба його дискредитувати.

– На жаль, є установи, для яких нічого неможливого не існує, – сказав суддя.

– Що це означає? – уточнив журналіст «Схем».

– Це я буду давати якісь доводи, воно мені здається зараз недоречним.

Родинна квартира у Москві

«Схеми» також перевірили, чи користувався суддя цим російським паспортом. Наприклад, для операцій з нерухомістю. У своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії.

Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл – теща українського судді та його дружина Інна Львова.

По-перше, його дружина теж виявилась громадянкою Російської Федерації. І цей факт суддя приховав у своїй декларації. «Схеми» перевірили дійсність її паспорту РФ на день публікації.

– З приводу вашої дружини Інни Олексіївни. Ви у своїй декларації 2020 року, вказали інформацію, що вона є громадянкою України. Натомість, як ми з’ясували, що вона є громадянкою Росії. Як ви це можете пояснити? – запитав журналіст в судді.

– Я перепрошую, це особисте питання, не зовсім навіть моє, і ви взагалі мене трошки здивували цією інформацією, тому мені потрібно з цим, мабуть, розібратись, більш ретельно, – відповів Львов.

– А з приводу декларації?

– В декларації все відображено правильно.

Виходить, у деклараціях судді немає згадки як про російське громадянство дружини, так і про те, що вона має у власності половину квартири у Москві – загальною вартістю близько 18 мільйонів рублів, а це 11 мільйонів гривень. Недостовірне декларування у таких розмірах мало би зацікавити Національне антикорупційне бюро.

А по-друге, і, мабуть, головне – свою частку у власності цієї квартири мав і сам український суддя Богдан Львов. Але передав її дружині, за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року.

За якими ж документами він провів угоду? Записи в офіційному реєстрі нерухомості РФ свідчать: правочин був засвідчений за його паспортом громадянина Росії.

Де він був у цей день? Дані перетину кордону свідчать: саме того дня він прибув поїздом до Москви.

Але суддя каже, що всього цього не пригадує.

– У вас була квартира, у Москві, на Ленінградському шосе 88…

– Це тещина адреса.

– Але ви також володіли цією квартирою до 2012 року, правильно?

– Потрібно розібратись. Це ви дуже багато новин для мене дивних видаєте.

– У нас є виписка, що свідчить про використання цих документів для реєстрації права власності, а також припинення права власності. Як ви це можете пояснити?

– Мені потрібно з’ясувати, щоб я вас ніяк не ввів в оману. Я розумію, раз ви прийшли, щось ви перевіряли. Але мені здається, це потрібно перевіряти трохи більше, тому що деякі дії, для того, щоб були такі наслідки, треба було щось мені вчинити.

– А ви не пам’ятаєте, що це могло бути?

– Я пам’ятаю, чого я не вчиняв стовідсотково, але коли це не співпадає з документами, які ви маєте, то мені потрібно розібратися.

«Схеми» залишили усі документи судді та повідомили час виходу цього розслідування, щоб він мав можливість щось переконливо додати на підтвердження своїх слів. Але більше він з редакцією не зв’язувався.

Що каже закон?

Що чекає на українських суддів, які мають паспорт країни-агресора?

Без прив'язки до персоналій свою думку озвучує Роман Маселко, новообраний член Вищої Ради правосуддя – органу, який в тому числі контролює дотримання суддями законів та професійної етики:

«Закон чітко говорить – набув громадянство іншої держави – втратив статус судді. Громадянин іншої держави не має права бути суддею. На моє переконання, наприклад, зараз виявилося, значить, потрібно отримати офіційне підтвердження. Якщо таке є – суддя має втрачати свій статус», – каже Маселко.

Набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. Так визначено в Конституції України.

«Схеми» передали встановлені факти та документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

«Верховний Суд не володів інформацією про запитувані вами документи до моменту отримання від вас цієї інформації. Верховний Суд завжди стоїть на засадах верховенства права та справедливості, і відповідно засуджує будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі; і готовий боротися із такими явищами.

У випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб даної інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний Суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами, відповідно до рішення ВРП та інших залучених органів» – прокоментував Князєв.

У медійному просторі не було гучних скандалів, пов'язаних з рішеннями суду, очолюваного Богданом Львовом, які б відверто підігравали Росії. Але в умовах війни наявність у нього громадянства РФ могла би стати предметом ширшого дослідження правоохоронців, чому український суддя із доступом до держтаємниці протягом багатьох років є громадянином країни-агресора та залишається ним і у 2022-му, коли армія РФ кожен день руйнує домівки українців і забирає їхні життя.

До виходу матеріалу «Схеми» повідомили встановлені у розслідуванні факти т.в.о. голови Служби безпеки України Василю Малюку. З СБУ надійшла відповідь:

«Служба безпеки України володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова. Ці дані отримані у порядку та спосіб, визначений законодавством. Наразі СБУ працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами. Позиція СБУ – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством».

Якщо Ви маєте інформацію про те, що хтось з представників української влади – є водночас громадянином російської федерації – пишіть нам на електронну пошту на ось цю адресу schemes.corruption@gmail.com – і «Схеми» це обов'язково перевірять.