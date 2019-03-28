САП: закриті 65 справ про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення. Про це 28 березня повідомила прес-служба САП.

«Станом на 28 березня 2019 року закрито 65 кримінальних проваджень. Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, що розслідували детективи НАБУ сягає 1 мільярда 334 мільйонів 446 тисяч гривень, 1 мільйона 137 тисяч доларів та 531 тисячі євро», – вказали у САП.

У Національному антикорупційному бюро України також 28 березня повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше не має таких справ про незаконне збагачення.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.