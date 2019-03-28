НАБУ більше не розслідує понад 60 кримінальних проваджень через незаконне збагачення

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.

«Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 – в частині ст.368-2 КК України (незаконне збагачення – ред.). Загальна суму статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 мільйонів гривень.

Згідно з повідомленням, найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів.

У НАБУ раніше пояснювали, що оновити розслідування стосовно фігурантів більш ніж 60 кримінальних проваджень, а також підозрюваних та обвинувачених за вже викритими фактами незаконного збагачення в разі повернення відповідної статті до ККУ буде неможливим, адже закон не має зворотної сили, тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.