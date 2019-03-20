Холодницький очікує, що всі справи про незаконне збагачення закриють до 27 березня

Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що всі справи щодо незаконного збагачення будуть закриті або перекваліфіковані до 27 березня відповідно до рішення Конституційного суду. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради 20 березня.

«Станом на 26 лютого у нас було 65 проваджень, які були на стадії розслідування. Вони всі підлягають закриттю. Я дав прокурорам і детективам час до 27 березня іще раз вивчити всі ці матеріали і де можливо – перекваліфікувати на інший склад злочину. Справи, у яких такої можливості немає, підлягають закриттю», – підкреслив Холодницький.

Він сказав, що список закритих справ буде оприлюднено 28 березня.

Рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу України Конституційний суд прийняв 26 лютого.