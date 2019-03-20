Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Березень 2019, Київ 18:05
Новини | Політика

Холодницький очікує, що всі справи про незаконне збагачення закриють до 27 березня

Холодницький сказав, що список закритих справ буде оприлюднено 28 березня

Дивитись коментарі

Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що всі справи щодо незаконного збагачення будуть закриті або перекваліфіковані до 27 березня відповідно до рішення Конституційного суду. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради 20 березня.

«Станом на 26 лютого у нас було 65 проваджень, які були на стадії розслідування. Вони всі підлягають закриттю. Я дав прокурорам і детективам час до 27 березня іще раз вивчити всі ці матеріали і де можливо – перекваліфікувати на інший склад злочину. Справи, у яких такої можливості немає, підлягають закриттю», – підкреслив Холодницький.

Тим часом Труханов уже обвинувачується у заволодінні 185 мільйонів гривень міського бюджету
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

НАБУ: провадження про незаконне збагачення щодо мера Одеси Труханова закрите

Він сказав, що список закритих справ буде оприлюднено 28 березня.

Рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу України Конституційний суд прийняв 26 лютого.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG