У НАБУ уточнюють інформацію про закриття справи проти Труханова

У Національному антикорупційному бюро України уточнюють інформацію про закриття справи проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо незаконного збагачення. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі відомства.

6 березня «Українські новини» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що справу проти Труханова закрили 28 лютого в зв’язку із скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Рішення про неконституційність відповідної статті Кримінального кодексу України Конституційний суд прийняв 26 лютого.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Читайте також: Труханов виштовхав журналіста, щоб залишити брифінг після суду

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.