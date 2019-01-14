Активісти принесли до одеської міської ради кістки в крові

Активісти з «Національного корпусу» та інших організацій вимагали від міського голови Геннадія Труханова заборонити будівництво на пляжі Ланжерон після того, як 12 січня на одному з об’єктів загинула людина. На нього впав автокран на будівництві, що веде компанія «Нерум» – 4 грудня його в тому числі обіцяв заморозити для перевірки генеральний прокурор Юрій Луценко.

Активісти звернулися до міського голови Геннадія Труханова із вимогою або зупинити незаконне, як вони кажуть, будівництво, або подати у відставку. Одним з засновників компанії «Нерум» є депутат міської ради Андрій Кісловський – він входить до фракції Геннадія Труханова «Доверяй Делам». На думку активістів, в міського голови є можливість вплинути на поведінку Кісловського.

Сам Труханов не став спілкуватися із журналістами – після судового засідання по справі «Краяну» він залишив будівлю суду. Після попереднього засідання він відштовхнув кореспондента Радіо Свобода, щоб піти з брифінгу.

За офіційними даними, кран впав близько четвертої години вечора і майже одразу туди приїхала швидка допомога та слідчо-оперативна група. Втім активісти говорять, що ані поліція, ані самих активістів на територію будівництва не пропускали.

«Дев’ять годин тіло лежало на місті, слідчі не проводили ніяких заходів. Люди шоковані, серед присутніх був брат загиблого і він не розумів, чи той помер чи ні, чому не підпускають до тіла», – розповів Радіо Свобода громадський активіст Влад Балінський.

Поліція встановлює обставини загибелі людини на будівельному майданчику, повідомила Радіо Свобода Любов Гордієвська, підполковник поліції, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

«Подія мала місце в Одесі на пляжі Ланжерон, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що будівельний кран впав внаслідок чого придавив робітника. Внаслідок падіння крану робітник отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці», – заявила Гордієвська.

Головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження за ч.2. ст.272 («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»).

Охоронці будівельного об’єкту також стріляли в повітря, визнає поліція. На місті знайшли кілька «предметів, схожих на гільзи від пістолету», говорить Гордієвська.

«У подальшому між охоронною фірмою та громадянами, які перебували на місці події, виник конфлікт, внаслідок якого один з охоронців здійснив кілька пострілів у гору. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав. Розпочате кримінальне провадження по ч.4. статті 296, хуліганство», – додала співробітниця правоохоронного органу.

Поліція вилучила предмет, з якого здійснювали постріли, і відправить його разом із «гільзами» на балістичну експертизу.

Представники Державної архітектурно-будівельної інспекції вже зупиняли будівництво, де відбувся нещасний випадок, проте пізніше компанії «Нерум» вдавалося доводити свою правоту в судах. Зараз судові процеси щодо законності цього будівництва на березі моря тривають.