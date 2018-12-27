Труханов виштовхав журналіста, щоб залишити брифінг після суду

Одеський міський голова Геннадій Труханов відштовхнув кореспондента Радіо Свобода, щоб піти з брифінгу – журналіста відтягали охоронці. Інцидент стався 27 грудня після засідання суду, в рамках якого Труханова й інших посадових осіб обвинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень з одеського міського бюджету.

Після закінчення засідання, де колегія суддів визначалася із порядком слухання справи, міський голова Одеси Геннадій Труханов давав традиційний брифінг для ЗМІ. Коли запитання міському голові почав ставити кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель, політик почав наближатися на нього і не вислухавши запитання заявив, «що вже закінчив».

Коли кореспондент намагався все ж таки поставити запитання, його відтягнули в сторону невідомі особи. Деякі з них часто супроводжують міського голову на ці судові засідання. Після того, як невідомі відтягнули кореспондента, до місця інциденту приїхали правоохоронці. Вони відтягали журналіста від невідомих осіб, кажучи, що той нібито хоче побитися із міським головою.

У Національній спілці журналістів України заявляє, що в даному випадку йдеться про перешкоджання законній діяльності журналіста. «Власне, обставини такого перешкоджання зафіксовані на відео журналіста Радіо Свобод» Михайла Штекеля. Окремої оцінки заслуховують сумнівні дії з боку представників державних правоохоронних органів, які, по суті, також не здійснили належних заходів із захисту журналіста і навіть навпаки – своїми діями сприяли перешкоджанню виконанню журналістом своїх службових обов’язків», – заявив адвокат, правозахисник і секретар НСЖУ Валерій Макеєв.