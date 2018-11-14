Обвинувачення одеському міському голові Труханову можуть читати протягом кількох засідань

Обвинувальний акт по міському голові Одеси Геннадію Труханову та іншим обвинуваченим у привласнені майна на суму 185 мільйонів гривень можуть читати кілька засідань. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За клопотанням адвоката одного з підсудних, прокурори мають оголосити повну версію документу – це 173 сторінки. Протягом першого судового засідання зачитали лише перші 12 сторінок.

На першому судовому засіданні колегія суддів Малиновського районного суду також відмовила прокурорам в залученні до матеріалів справи окремого цивільного провадження щодо компенсації 185 мільйонів в інтересах одеської територіальної громади. На попередньому засіданні прокуратура відкликала подібний цивільний позов – схожий за суттю він відрізнявся обґрунтуванням, каже прокурор по справі Максим Кравченко.

«Прокурором були вивчені додаткові рішення суду, якими задовольнялась вимога прокурора саме як цивільного позивача. І щоб ці аргументи навести безпосередньо в позові, прокурор використав це право (відкликав попередній позов – ред.). По сутті позивних вимог він був той самий, але по суті змісту, яким прокурор обґрунтовує повноваження в данному випадку представляти інтереси територіальної громадин, він більш розширений з урахуванням практики, яка була прийнята Верховним судом в цьому складі», – наголосив Кравченко.

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Можливість подати цивільний позов була у одеської міської ради, але вона нею не скористалась, зазначив прокурор. За словами Кравченко, тепер у випадку перемоги в суді, цивільне провадження треба буде подавати окремо.

Захист був проти цивільного позову від прокуратури – за словами адвокатів прокурор не може виступати представником органів місцевого самоврядування, а шкоди державі в цій справі не нанесено. Суд погодився із захистом, зазначивши, що прокурор недостатньо обґрунтував своє клопотання і не довів своїх повноважень в цивільному позові.

«Ми провели процедуру згідно із усіма вимогами норм законодавства. Сьогодні ви почули обвинувальний акт і нічого крім посмішок він не викликає. Кожен відпрацьовував свої функціональні обов’язки на своєму робочому місті. Компанія нам провела оцінку, ми порівняли із іншими цінами та прийняли рішення. Якщо нам сьогодні повернуть ці гроші (по цивільному позову – ред.) ми скажемо «дякую», оскільки це буде поступлення до бюджету», – заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, коментуючи цивільний позов про можливість повернення грошей за придбання.

Якщо буде доведена незаконність, то міська влада буде подавати такий позов, зазначив він.

Перед засіданням судді також попросили вийти з зали тих, кого допитували як свідків в досудовому слідстві. Серед таких були депутати міської ради Олександр Шеремет, Олег Бриндак і Андрій Кісловський, депутат одеської обласної ради Євгенія Абрамова та інші. Трансляція суду однак продовжувалась.

У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок». Також у привласненні коштів одеситів обвинувачують голову постійної комісії з комунальної власності одеської міської ради Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка і директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галини Богданової.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.

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