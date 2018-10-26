Розгляд справи проти одеського міського голови перенесли на 1 листопада

Підготовче засідання в справі щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова, його підлеглих та інших посадових осіб перенесли на 1 листопада – судді кілька годин слухали клопотання захисту і вирішили зробити перерву на кілька днів.

Розглядання обвинувального акту по суті так і не розпочалося – дізнатися, чи погодиться захист на розгляд у суді можливих фактів підготовки до заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб вдасться щонайменше через п’ять днів.

Справу розглядає колегія суддів на чолі із Сергієм Черевком. Він також є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України. Суддею він став в 2015 році.

У заволодінні коштами Спеціальна антикорупційна прокуратура обвинувачує самого міського голову Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

Обвинувачення вважає, що в грудні 2016 року вони разом створили схему з продажу одеситам приміщень заводу «Краян» за завищеною ціною – 185 мільйонів гривень. Окремі обвинувачення висунуті Богдановій – службова підробка документів, також директора компанії-продавця будівлі «Краяну» (Кравченка) обвинувачують у «фіктивному підприємництві та замаху на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом».

Спеціальна антикорупційна прокуратура подавала клопотання про перенесення розгляду справи до Києва, але з цим не погодився Верховний суд, який залишив справу в Одесі. Колегія суддів також розглядала можливість перенести справу в інший районний суд Одеси, але врешті-решт справу будуть розглядати саме в Малиновському районному суді Києва. За словами прокурора в справі Максима Кравченка, схема була реалізована за попередньою змовою групою осіб, одним з яких був міський голова Геннадій Труханов.

«Також туди входили депутати Одеської міської ради, заступники міського голови, директор та представник об’єкта господарювання. За даними досудового розслідування закупівля об’єкту за адресою Косівська, 2 відбувалася всупереч інтересам територіальної громади – за надзавищеною ціною. Ми вже можемо казати, що за висновками експерта ринкова вартість цього об’єкту була вдвічі менше – не більше 90 мільйонів гривень», – заявив Кравченко.

Сам міський голова відкидає обвинувачення і каже, що прокурори, а раніше детективи НАБУ марнують час: нібито інших об’єктів на ринку не було, а ціна була ринковою.

«Це якісь сон, коли виконання функціональних обов’язків висувається як обвинувачення і розглядається як претензія від обвинувачення. Я вважаю, це було якісне виконання службових обов’язків – місто отримало центр адміністративних послуг, інтегрованих соціальних послуг. Я радий, що сьогодні розпочалося судове засідання і сподіваюсь, що ми його завершим якнайшвидше», – заявив міський голова і наголосив, що впевнений у виправдувальному вироку.

Захист подав на розгляд суду до десятка клопотань – щодо повернення речових доказів, щодо виключення окремих пунктів обвинувачення для Богданової, щодо повернення залогових коштів (близько 10 мільйонів гривень) та інші. Рішення щодо них колегія винесе разом після заслуховування усіх клопотань. Окремо мають слухатися клопотання про зміну запобіжного заходу для окремих обвинувачуваних.