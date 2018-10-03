Труханов і ще семеро осіб отримали обвинувальні акти у справі «Краяну» – НАБУ

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальні акти восьми підозрюваним у справі про придбання будівель заводу «Краян», повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Обвинувальні акти отримали:

мер Одеси Геннадій Труханов

заступник мера

голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай

директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор

заступник директора департаменту комунальної власності

директора приватної компанії, що продавала будівлю

представник компанії-продавця

оцінщик

Дії підозрюваних в САП кваліфікують за статтею 191 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Крім того, директора компанії-продавця будівлі «Краяну» обвинувачують у «фіктивному підприємництві та замаху на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом».

«Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області», – стверджують у прес-службі.

У лютому 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

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Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.