Адвокати Труханова заявляють про скаргу до ЄСПЛ

Адвокати мера Одеса Геннадія Труханова заявляють, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу щодо незаконності затримання їхнього підзахисного у лютому цього року. Про це 9 липня повідомляється на сайті компанії, яка надає юридичні послуги Труханову.

За словами адвоката Олександра Лисака, скаргу суд взяв до розгляду 6 червня.

Водночас на сайті Європейського суду з прав людини немає повідомлення про справу Труханова.

У лютому детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана, їх підозрюють у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

У червні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.