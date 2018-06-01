САП: розслідування «справи Труханова» завершили

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування у справі, фігурантом якої є міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 30 травня прокурорами САП схвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту у кримінальному провадженні.

За даними САП, 31 травня вісьмом підозрюваним і їхнім захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

У лютому детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана, їх підозрюють у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».