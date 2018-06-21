Офшори Мессі, Назарбаєвих і паспорт Труханова: OCCRP опублікував другу частину «Панамського архіву»

OCCRP (проект розслідування корупції та організованої злочинності) опублікував нові документи з «Панамського архіву», пов’язані з юридичною компанією Mossac Fonseca, які охоплюють період 2016–2017 років. За даними журналістів, фірма спочатку не знала і не могла ідентифікувати майже 75% справжніх власників офшорних компаній.

Паспорт Труханова

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого підозрюють в Україні у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем», все-таки має російське громадянство, мовиться в нових даних (точніше, в них ідеться про те, що на ім’я Труханова з даними, які збігаються з даними мера Одеси, був виданий паспорт громадянина Росії, дійсний у 2003–2008 роках – ред.). Журналісти-розслідувачі в архівах виявили копію його російського паспорта. Згідно з українським законодавством, мати подвійне громадянство заборонено (точніше, отримання іншого громадянства може призвести до процедури втрати українського – ред.).

Роками Труханов заперечував наявність у себе російського паспорта, що підтверджували і Москва, і Київ. Незважаючи на те, що українські журналісти виявляли дані Труханова в базах російської Федеральної податкової служби, СБУ ніяких підтверджень наявності у мера Одеси другого громадянства так і не знайшла. У 2016 році російський консул Валерій Катункін офіційно заявляв, що у Труханова немає російського громадянства.

За даними українських журналістів, Труханов отримав паспорт ще в 2011 році. У копії, опублікованій OCCRP, термін дії паспорта вказано з 26 червня 2003 року до 26 червня 2008 року.

Більше того, у нових даних мовиться про те, що з сім’єю Труханова пов’язані щонайменше дві офшорні компанії. Ними володіє його дочка Катерина, зареєстрована в московській квартирі, якою, в свою чергу, з 2003 року володіє мати мера. Але цю нерухомість Труханов жодного разу не декларував, а згідно з офіційною декларацією, його мати живе з ним (відтак він мав би декларувати і її майно – ред.). На прохання про коментар журналістів Труханов не відповів.

Офшори Мессі

Згідно з новими даними, аргентинський футболіст Ліонель Мессі і його батько ухилялися від сплати податків через панамську компанію.

Незважаючи на те, що ще в 2016 році Мессі заявив журналістам, що його компанія Mega Star Enterprises Inc. «взагалі неактивна», новий витік документів вказує на те, що бізнес знаменитого футболіста все-таки веде діяльність. За словами одного зі співробітників Mossac Fonseca, їхній уругвайський офіс має підтвердження.

У лютому 2017-го юристи надіслали аргентинській владі доповідь про «підозрілу активність» бізнесу Мессі.

«Знищене листування» для президента Аргентини

OCCRP із внутрішнього листування співробітників між панамським і уругвайським офісами дізналися про плани співробітників підробити документи, пов’язані з офшорними компаніями нинішнього президента Аргентини Маурісіо Макрі на Багамах.

Співробітники хотіли заднім числом підписати документ про власника, щоб приховати те, що Mossac Fonseca не знала, що їхній клієнт – аргентинський президент. Проте співробітники відмовилися від ідеї, тому що вона «занадто ризикована».

Як з’ясували журналісти, Mossac Fonseca також не знала про зв’язки сім’ї Макрі з BF Corporation, яка здійснює діяльність із німецькими банками через офшорну компанію, якою володіли двоє братів Макрі. За день до обрання Макрі в 2015-му компанія перевела всі свої активи у швейцарський банк і попросила банк у Німеччині «знищити все листування».

Солодощі Казахстану, канадські ліси і уряд Малайзії

З нових документів випливає, що дочка президента Казахстану і голова комітету з міжнародних відносин, оборони і безпеки Сенату країни Даріга Назарбаєва з 2007 року одноосібно володіє компанією Asterry Holdings Ltd. на Британських Віргінських Островах. Саме ця компанія через ланцюжок інших володіє частиною активів кондитерського бізнесу Казахстану, стверджують журналісти. На запити про коментар Назарбаєва не відповіла.

OCCRP також виявила, що одна з компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах, належить братові Наджиба Разака, колишнього прем’єр-міністра Малайзії. Наразі щодо Разака ведеться розслідування – за час його правління з державного інвестиційного фонду зникли кілька мільярдів доларів. Зокрема, прокуратура розслідує інцидент, коли з рахунків фонду були переведені 10,6 мільйона доларів на банківський рахунок Разака.

Серед нових документів журналісти також виявили низку компаній, які належать спадкоємцям знаменитого французького ювеліра П’єра Картьє. За даними OCCRP, сім’я Картьє через панамські офшорні компанії володіла ділянкою лісу в Канаді та декількома рахунками у швейцарських банках. Ні спадкоємці, ні їхні фінансові радники не погодилися дати коментар журналістам-розслідувачам.

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