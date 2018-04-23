Труханов був членом угруповання, яке ховало прибутки в елітних лондонських квартирах – BBC

Українське злочинне угруповання з Одеси використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію, йдеться в розслідуванні BBC. Журналісти посилаються на так звані «райські папери» (Paradise Papers).

Розслідувачі стверджують, що угруповання заробляло гроші в нафтовій індустрії. Воно з’явилося на радарі правоохоронців наприкінці 1990-х, членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї.

За їхніми словами, угруповання використовувало Італію, «як свою базу».

Протягом чотирьох років спеціалісти з питань боротьби проти мафії відстежували пересування членів угруповання на всьому континенті. Поліцейські записували їхні телефонні розмови, і «те, про що говорили чоловіки, було жахливим», пише BBC.

«Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими… «Я продовжував бити його по голові, поки вона не зламалась.. Я вбив його багатьма ударами…» Вони були надзвичайно жорстокими», – розповів заступник комісара державної поліції Італії Нунція Савіно.

Серед членів угруповання BBC називає трьох людей:

Олександра Ангерта на прізвисько Дон Одеси. Поліція заявляє, що одного разу його ув’язнили за вбивство;

Миколу Фомічева (описаний як «жорстока озброєна людина»);

теперішнього мера Одеси Геннадія Труханова, який, за словами Савіно, навчав членів угруповання «рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї».

За словами журналістів, члени угруповання «шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки в лондонському ринку нерухомості». Зокрема, дочка Ангерта Анна придбала одну з квартир за 12,5 мільйона фунтів стерлінгів (наразі близько 460 мільйонів гривень).

Розслідувачі стверджують, що чоловіки приховали свої імена, використовуючи офшорні компанії на Британських Віргінських островах. За їхніми даними, Труханов мав значні частки в чотирьох з них, якими керувала юридична компанія Aplleby (журналісти отримали доступ до її документації).

Труханов наразі не коментував розслідування.

В Україні правоохоронці підозрюють Труханова в «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Мер Одеси звинувачення відкидає.