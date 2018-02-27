Суд залишив Труханова на посаді попри протести

Геннадій Труханов може залишатися на посаді міського голови Одеси та виконувати свої посадові обов’язки попри те, що триває слідство і суд за звинуваченням його у привласнення коштів міського бюджету та зловживання посадою. Таке рішення ухвалив 27 лютого Солом’янський районний суд Києва, відхиливши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила відсторонити Труханова від посади. Суд відбувався під акомпанемент протестів та дрібних сутичок між активістами, які вимагали визнати мера Одеси винним у зловживання посадою, та поліцією. Сам Труханов назвав таке рішення закономірним, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – подає на цю ухвалу апеляцію.

Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Суддя Дмитро Кратко вислухав аргументи як захисту, так і обвинувачення, і, повернувшись із нарадчої кімнати, ухвалив, що Труханов і далі може виконувати свої посадові обов’язки, попри суд і слідство, які тривають щодо нього.

Сам Геннадій Труханов під час судового засідання заприсягся, що він «не вступав у злочинну змову з метою розтрати коштів і не розтрачував кошти місцевого бюджету Одеси».

Зі свого боку, прокурор САП Віталій Кравець під час судового процесу наголосив, що Геннадій Труханов у телефонних розмовах, аудіозаписи яких є у суду, говорив про те, що проти нього розпочинають кримінальну справу, і після цього – організував собі відрядження: «щоб мати змогу уникнути відповідальності».

«Фраза Труханова про те, що, цитую «по секретному телефону секретно сообщили, что дело против меня готово», свідчить про несанкціоновану обізнаність підсудного і про злив інформації. Саме з цим ми пов’язуємо подальший виліт до Праги для можливого уникнення відповідальності», – наголосив прокурор.​

​Така позиція викликала обурення захисників Труханова у суді: вони наголосили, що міський голова Одеси готував своє відрядження до Праги задовго до появи справи проти нього.

Під час засідання під Солом’янським судом зібралися кілька десятків протестувальників, які вимагали притягти Геннадія Труханова до відповідальності за корупцію. Частина з них намагалася пройти через кордон бійців поліції та Нацгвардії, дійшло до окремих сутичок.

Дехто з протестувальників тримав у руках саморобні плакати, дехто – імпровізовані «сокири», виготовлені з картону, і з написом-хештегом #Одеса_чекає.

Відмову суду відсторонити Труханова з посади протестувальники зустріли криками обурення, і спробували заблокувати автомобіль, який виїхав з двору суду, та ймовірно, вивозив підсудного. Однак правоохоронці оточили автівку живим кордоном і дали їй змогу виїхати.

Сам Геннадій Труханов вважає проміжне рішення суду в його справі закономірним. Про це він заявив Радіо Свобода одразу після завершення засідання.

«Я думаю, я маю працювати, залишатися на посаді, на яку мене обрали одесити. Це абсолютно правильне рішення. Водночас розслідування у справі триває, і ми (я кажу за себе) допомагатимемо розслідуванню», – відповів Геннадій Труханов. Він додав, що, залишаючись на посаді міського голови Одеси, він має змогу продовжувати реалізацію тих проектів, які «принесуть місту користь».

Раніше Труханов називав справу щодо нього, в якій його звинувачують у купівлі нерухомості для Одеської міськради за завищеними цінами, політичним замовленням. Утім, так не вважають ні експерти, ні частина народних депутатів.

Так, депутат від «Опозиційного блоку» Микола Скорик заявив у ефірі Радіо Свобода, що справа проти Труханова не є політичною розправою, бо він «є частиною чинної влади», а до того ж, цю справу веде НАБУ, яке з чинною владою не пов’язане.

Зі свого боку, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Михайло Жернаков стверджує, що навпаки, нині триває «здача державних механізмів таким напівкримінальним особам, як Труханов». Відтак експерт припускає, що Труханова не визнають винним, доки в Україні не буде створений незалежний антикорупційний суд чи інший незалежний судовий орган.

«Стільки справ НАБУ передало до суду, але жоден корупціонер не сидить», – узагальнює експерт.

Через те, що Труханов не відсторонений, ми вбачаємо ризик передовсім щодо знищення або підробку документів, які мають значення для справи

Прокурор САП Віталій Кравець, зі свого боку, обіцяє подати апеляцію на цю ухвалу суду.

«Чесно кажучи, ми від цього рішення не в захваті. Через те, що Труханов не відсторонений, ми вбачаємо ризик передовсім щодо знищення або підробку документів, які мають значення для справи. Адже розслідується правопорушення, скоєне в стінах Одеської міськради. Ми вбачаємо ризик впливу на свідків, адже більшість із них працюють в апараті Одеської міськради, що цілком логічно. Є різні варіанти перешкоджання розслідуванню, ми всі їх обговорювали у судовому засіданні», – уточнює прокурор.

Напередодні, 26 лютого, Апеляційний суд залишив у силі обраний судом першої інстанції запобіжний захід Труханову, цього ж дня Солом’янський райсуд Києва арештував майно міського голови Одеси.

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»).

Того дня біля суду сталися сутички, внаслідок чого був поранений поліцейський.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Павла Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Павла Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

За день до цього, 13 лютого, детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, в тому числі й чинному меру, ще трьох людей затримали в справі, в якій фігурує Труханов.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.

26 лютого Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення про арешт нерухомого майна міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Відповідне клопотання подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Водночас того ж дня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування щодо Геннадія Труханова запобіжного заходу у вигляді поруки.

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки під особисту поруку парламентарія Дмитра Голубова («БПП»).

Того дня біля суду сталися сутички, внаслідок чого був поранений поліцейський.