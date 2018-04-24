Дочки президента Азербайджану, сини голови МНС і розкішні готелі в Дубаї (розслідування OCCRP)

Діти президента Азербайджану Ільхама Алієва і міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова використовували десятки офшорних компаній для інвестицій в бізнес, дорогу нерухомість і сучасні готелі по всій Європі і Близькому Сході – це з’ясували журналісти з консорціуму OCCRP (проект із розслідування корупції та організованої злочинності).

Розслідування проводилося репортерами 18 провідних світових видань після загибелі мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції – її підірвали у власному автомобілі в жовтні 2017 року. Дафна Галіція опублікувала кілька статей про діяльність мальтійського банку Pilatus і перша написала, що він пов’язаний і з азербайджанською елітою, і з владою Мальти. Розслідування OCCRP підтвердило, що переважна більшість клієнтів банку належать до правлячої еліти Азербайджану.

Серед найбільших клієнтів банку Pilatus були дочки президента Азербайджану Ільхама Алієва Лейла і Арзу. Вони ж були і кінцевими бенефіціарами кількох офшорних компаній, розповіли OCCRP три джерела.

Бенефіціарами інших офшорних компаній, пов’язаних із сім’єю Алієвих, були два сини керівника Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова, Талі і Ніджат, розповіли ті ж джерела.

Кямаледдін Гейдаров – один з найвпливовіших людей в Азербайджані. Його називають «міністром всього важливого». Із 1995-го по 2006 рік він очолював митницю країни, і, як стверджувалося в публікаціях Wikileaks, відомство під його керівництвом було «надзвичайно корумповане навіть за мірками Азербайджану».

Адвокат братів Гейдарових заявив, що його клієнти володіли компаніями з рахунками в банку Pilatus для «ведення легітимного і законослухняного бізнесу». Дочки Алієва не відповіли на запит журналістів.

Дафна Галіція і її російський джерело

Перші відомості про азербайджанських клієнтів банку Pilatus журналістка Дафна Галіція отримала від росіянки Марії Ефимової, колишньої співробітниці цього банку.

Єфімова звинувачувала банк в тому, що їй не виплатили зарплату, Pilatus висунув відповідні обвинувачення – у незаконному привласненні грошей. Після цього колишня менеджер розповіла журналістці про переведення 1 мільйона доларів із рахунку дубайської компанії Sahra FZCO, що належить старшій із сестер Алієвих Лейлі, офшорній компанії дружини прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската.

Спалахнув корупційний скандал: місцеве телебачення показало власника банку Алі Садра і топ-менеджера Антоніеллу Гаучі, які опівночі залишають офіс Pilatus із сумками документів. О 4-й ранку приватний літак покинув Мальту і приземлився в Баку, після чого попрямував в Дубаї.

Через шість місяців після публікації Дафна Галіція була убита. Її інформатор покинула Мальту і сховалася в Греції. 12 квітня Греція відмовилася екстрадувати Єфімову.

Навіщо Алієви переводили гроші дружині прем’єр-міністра Мальти, невідомо. Але Джозеф Мускат кілька разів відвідував Баку і зустрічався з президентом Алієвим, при цьому формальних протоколів зустрічей двох лідерів держав не публікували. Прем’єр-міністр Мальти також публічно захищав вибори, які проводилися в Азербайджані.

Пізніше влада Мальти з’ясувала, що переважна більшість з 150 клієнтів банку Pilatus належать до правлячої еліти Азербайджану. Також з’ясувалося, що багато операцій банку були підозрілими. Банк не з’ясовував походження грошей, які переводили політично впливові клієнти.

«Багато грошових переказів здійснювалися всередині банку з одного рахунку на інший без очевидного комерційного сенсу», – йдеться у звіті фінансової влади Мальти.

У квітні власника Pilatus, громадянина Ірану Алі Садра Хашемінеджада звинуватили у відмиванні грошей і в обході санкцій. Банківський регулятор Мальти заморозив усі активи банку, включаючи і ті, що Pilatus обслуговував в інтересах клієнтів.

«Пальма Джумейра» і острова в Дубаї

Дубайська компанія Sahra FZCO – та сама, що платила дружині прем’єр-міністра Мальти – володіє готелем і особняками на території проекту «Пальма Джумейра» в Дубаї. Цей штучний острів у формі пальми був побудований спеціально для зведення на ній елітної нерухомості.

Компанії Sahra FZCO належить готель Sofitel Palm Resort & Spa – 361 номер і 182 апартаменти. Згідно з рекламними матеріалами, в готель має ексклюзивний пляж довжиною півкілометра, а з його вікон відкривається приголомшливий вигляд на Дубаї.

Тій же фірмі належить 17 особняків у найкращих місцях проекту «Пальма Джумейра» – кінчиках «листя пальми». Загальна вартість цієї нерухомості – близько 100 мільйонів доларів США. Ще один особняк розташований у власності Palm Fronds, ця фірма записана на «Ільхама Алієва», повного тезки президента Азербайджану. Компанія використовує ту ж поштову адресу в Дубаї, що і його дочки Арзу і Лейла.

У попередньому розслідуванні OCCRP говорилося, що сім’я Алієвих володіє мережею розкішних готелів у Баку і нерухомістю за кордоном загальною вартістю не менше від $ 100 мільйонів.

Згідно з іншим розслідуванням консорціуму журналістів, влада Азербайджану відмила $ 2,9 мільярда.

Згідно з даними, отриманими OCCRP, дев’ятьма особняками на «Пальме Джумейрі» загальною вартістю близько $ 33 мільйонів володіють сини глави МНС Талі і Ніджат Гейдарови.

Бізнес-імперія в Азербайджані

У 2013 році з’ясувалося, що один із найбільших холдингів Азербайджану – Gilan Holding – належить двом фірмам, зареєстрованим в Дубаї: Sahra FZCO із часткою в 51% і Shams al Sahra FZCO із 49%. Згідно з даними аудиту, кінцеві власники двох структур – сини глави МНС Талі і Ніджат Гейдарови. Пізніше ці дані були видалені.

За офіційною версією, Кямаледдін Гейдаров заснував свій бізнес у 1987 році, до розпаду СРСР, і передав його синам і «старшим менеджерам» у 1995 році, коли отримав посаду голови митниці (тоді старшому синові було всього 10 років). Але журналістам не вдалося знайти ніяких слідів бізнесу Гейдарова до того, як він став чиновником.

Оскільки компанія Sahra FZCO тепер належить дочкам Алієва, журналісти припускають, що Гейдарови або спочатку були «прокладкою» для сім’ї президента, або передали чи продали родині азербайджанського лідера контроль над Gilan Holding.

Французький фарфор і грузинський курорт

Репортери, вивчаючи документи банку Pilatus, виявили, що брати Гейдарови – також бенефіціари французької компанії Heritage Collection. Цій фірмі належить кілька підприємств, які виробляють традиційні товари ручної роботи.

Від імені цієї компанії Гейдарови придбали виробника елітного порцеляни JL Coquet, фабрику елітної постільної білизни Porthault, і майстерню Leblon Delienne, яка робить статуетки героїв із мультфільмів.

За словами джерел OCCRP, Гейдарови використовували Pilatus для інвестування 3,9 мільйона євро в нерухомість в іспанській Марбельї і 2,5 мільйони євро в грузинський курорт в місті Цхалтубо, де вони планують побудувати чотиризірковий готель.

Джерела також повідомили, що родина Гейдарових через довірених осіб контролює структури, яким належить нерухомість у Великій Британії та Іспанії загальною вартістю 40 мільйонів євро.

Оригінал публікації – на сайті «Настоящего времени»