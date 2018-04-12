ОБСЄ: на виборах в Азербайджані бракувало справжньої конкуренції

Організація з безпеки і співпраці в Європі розкритикувала дострокові вибори президента в Азербайджані, заявивши, що їм бракувало справжньої конкуренції і що відбулися вони в умовах обмежених прав і свобод.

Як йдеться в заяві ОБСЄ від 12 квітня, у день виборів спостерігачі повідомляли про масові порушення обов’язкових процедур, відсутність прозорості і численні серйозні порушення, зокрема вкидання бюлетенів у скриньки для голосування.

У заяві вказано, що передвиборча кампанія відбувалася в домінуванні провладної партії «Новий Азербайджан», що висунула кандидатом в президенти чинного голову держави Ільгама Алієва.

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Центральна виборча комісія Азербайджану заявляє, що, за підсумками майже всіх підрахованих бюлетенів, Ільгам Алієв перемагає на виборах президента, проведених в країні 11 квітня. За даними ЦВК, він набирає понад 86 відсотків голосів.

Алієв буде президентом Азербайджану вже четвертий термін.

Активність на виборах, за даними виборчої комісії, склала 74,5%.

Головні опозиційні партії вибори бойкотували. Їхні лідери звинувачують Алієва в знищенні свобод, авторитаризмі і переслідуванні незгодних.

Вперше Алієва обрали на посаду президента в 2003 році, за два місяці до смерті батька – Гейдара Алієва – який правив країною 10 років. Спочатку Алієв скасував закон про те, що президентське крісло можна займати тільки два терміни поспіль. А потім збільшив термін перебування на цій посаді з п’яти до семи років.