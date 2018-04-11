ЦВК Азербайджану заявляє про високу явку і відсутність порушень на виборах президента

Центральна виборча комісія Азербайджану заявляє про високу активність виборців і відсутність серйозних порушень на дострокових виборах президента, які відбуваються 11 квітня.

За повідомленням ЦВК, явка виборців склала 60,7% станом на 15:00 за місцевим часом, через сім годин після відкриття дільниць.

Заступник голови ЦВК Натіг Мамадов відкинув численні скарги про порушення, допущені працівниками виборчих дільниць. У коментарі агентству Turan він назвав повідомлення про порушення «брехнею».

Проте власна камера «онлайн-спостереження» ЦВК зняла кадри, як працівники дільниці у місті Курдамір замінили одну урну для голосування на іншу, в які було удвічі більше бюлетенів.

Очікується, що на нинішніх виборах переможе авторитарний лідер Азербайджану Ільгам Алієв. У разі перемоги це буде його четвертий термін президентства поспіль.

Основні опозиційні партії Азербаджану не беруть участі у виборах і закликали до їх бойкоту, заявивши, що голосування буде сфальсифіковане.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розкритикува голосування, заявивши, що воно не дає «справжнього вибору».

Опозиція Азербайджану, а також західні уряди і міжнародні правозахисні групи критикують уряд Алієва за переслідування незалежних ЗМІ, журналістів й опозиційних політиків та активістів.

Алієв вже тричі перемагав на президентських виборах (у 2003, 2008 і 2013 роках).

У 2016 році в Азербайджані відбувся референдум про внесення змін до конституції країни, і термін перебування президента при владі був збільшений із п'яти до семи років. Тому Алієв у разі перемоги буде залишатися президентом щонайменше до 2025 року.

Ільгам Алієв прийшов до влади в 2003 році незадовго до смерті його батька Гейдара Алієва, який правив країною від 1993 року.