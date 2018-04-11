В Азербайджані в день дострокових виборів президента триває блокування Радіо Свобода

Влада Азербайджану продовжує блокування доступу жителів країни до сайту азербайджанської служби Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в час, коли 11 квітня в країні відбуваються позачергові президентські вибори.

«Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити незалежне висвітлення новин для народу Азербайджану – не в останню чергу у зв'язку з такими важливими подіями, як президентські вибори. Ця заборона перешкоджає нашій місії, позбавляє азербайджанців свободи доступу до інформації та порушує міжнародні зобов'язання уряду поважати роль вільної преси», – заявив президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Томас Кент.

Базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів» вказав 6 квітня, що влада Азербайджану очистила політичний ландшафт «практично від усіх формальних шляхів висловлення інакомислення» напередодні виборів.

Заборона триває з травня 2017 року, коли суд у Баку на запит генерального прокурора заблокував сайт азербайджанської служби Радіо Свобода та інші проекти, як такі, що «становлять загрозу» національній безпеці Азербайджану та сприяють «насильству, ненависті або екстремізму, порушують приватне життя або являють собою наклеп».

Англомовний веб-сайт RFE/RL періодично заблоковано в Азербайджані з січня 2018 року.

Незважаючи на закриття традиційних каналів інформування в інтернеті, азербайджанська служба Радіо Свобода продовжує функціонувати як важливе джерело новин через відеохостинги та соціальні мережі. У 2017 році служба отримала майже 90 мільйонів переглядів відео на своїх каналах YouTube і Facebook і підтримує активну присутність в Instagram, Twitter та «Одноклассниках».

РВЄ/РС поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 23 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами.