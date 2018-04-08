Перед виборами в Азербайджані влада «зачистила незалежні ЗМІ»

Комітет захисту журналістів заявив, що влада Азербайджану «зачистила майже всі майданчики для висловлення незгоди» з нею напередодні дострокових президентських виборів у тій країні, які відбудуться 11 квітня, на яких, як очікується, Ільхам Алієв здобуде черговий президентський термін.

В заяві Комітету захисту журналістів, штаб-квартира якого знаходиться у Нью-Йорку, зокрема говориться: «Коли йдеться про закривання рота критикам, азербайджанська влада була вмілою і методичною».

Коли йдеться про закривання рота критикам, азербайджанська влада була вмілою і методичною

Комітет також сказав, що «запроторення журналістів до в’язниць, викрадення їх за кордоном, звинувачення їх у фінансових зловживаннях, блокування веб-сайтів, злам акаунтів в соціальних мережах і запровадження заборони на вільне пересування» є серед тактичних прийомів, до яких вдається уряд Ільхама Алієва для того, аби «незалежні медіа були затиснуті і критичних голосів не було чути».

Між тим опозиційні кандидати перебувають «або в ув’язненні, або усунуті» від участі у президентських виборах 11 квітня, повідомляють неурядові організації.

Алієв у лютому видав указ, яким наблизив дату президентських виборів, які мали відбутися у жовтні, не пояснивши причин такого свого рішення.

Дві провідні опозиційні партії Азербайджану закликали до бойкоту виборів.

Алієв керує південно-кавказькою країною з населенням в майже 10 мільйонів з 2003 року, прийшовши до влади напередодні смерті свого батька, Гейдара Алієва, який також був президентом.

Азербайджанська опозиція, а також західні уряди та міжнародні правозахисні організації критикували уряд Ільхама Алієва за постійні утиску незалежних ЗМІ, журналістів, опозиційних політиків та активістів – хоча азербайджанські урядовці заперечують це.

Журналісти, які критично налаштовані, постають перед щоденними проблемами всередині Азербайджану, сказав Комітет у заяві, оприлюдненій днями.

В той сам час влада Азербайджану намагається приглушити голос тих, хто вирішив жити і працювати за кордоном для уникнення арешту або утисків.

Але Комітет каже, що міжнародний тиск на азербайджанську владу «мав певний результат».

Він цитує Мехмана Алієва, який очолює незалежну агенцію новин «Туран», який вважає, що тиск з боку США після його арешту у серпні за звинуваченнями у несплаті податків та зловживанні повноваженнями, зіграли ключову роль у його звільненні.

Минулого листопада агенція «Туран» повідомила, що всі звинувачення проти неї та її керівника були скасовані і що були зняти всі обмеження на пересування Мехмана Алієва, який єоднофамільцем президента.

В той сам час, американські конгресмени ухвалили поправку, яка наказує Держдепартаменту заборонити в’їзд до США всім азербайджанським чиновникам, які причетні до ув’язнення Мехмана Алієва.

Говорячи з Баку з представниками Комітету захисту журналістів, керівник «Турану» сказав, що поправка, ініційована сенатором Річардом Дурбіним, а також тиск з боку американських конгресменів «прямо вплинули» на його звільнення.

«Поправка була ухвалена сьомого вересня. В мене було наступного дня судове слухання. Коли влада почула про поправку, служба безпеки сказала мені, що президент Алієв щойно почув про мою справу і був стурбований», – повідомив журналіст.

Щойно його оберуть на ще один семирічний термін – Алієв буде дослухатися до своїх міжнародних партнерів ще менше

​Алекс Рауфоглу, базований у Вашингтоні азербайджанський журналіст, який співпрацює з агенцією «Туран», закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Баку перед президентськими виборами.

«Щойно його оберуть на ще один семирічний термін – і тут я не бачу якихось перешкод для цього – Алієв буде дослухатися до своїх міжнародних партнерів ще менше», – сказав Рауфоглу Комітетові.

У грудні, Комітет повідомив, що принаймні десятьох журналістів тримають за ґратами в Азербайджані через їхню професійну діяльність, що робить Азербайджан однією з найгірших країн у світі для роботи журналістів.