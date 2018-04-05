Україна не має підкорятися авторитарному режиму Азербайджану – КЗЖ про справу Гусейнова

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів закликав українських прокурорів повернути паспорт громадянинові Нідерландів азербайджанського походження Фікрату Гусейнову та виконати рішення суду про те, що журналіст не має бути екстрадований до Азербайджану, а його пересування не має обмежуватися.

«Україна не повинна підкорятися вимогам авторитарного режиму Азербайджану, який відомий переслідуванням критиків як у межах країни, так і за її межами», – заявила координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова.

Інтерв’ю Радіо Свобода з Фікратом Гусейновим: У Києві багато іноземних спецслужб працюють відкрито – азербайджанський журналіст

Раніше цього місяця Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження через порушення прав азербайджанського журналіста і правозахисника Фікрата Гусейнова.

Представники правозахисних організацій звернулися з відкритим листом до українського омбудсмана Людмили Денісової та генпрокурора Юрія Луценка через ситуацію з Гусейновим. У зверненні вони зауважили, що, незважаючи на те, що Печерський районний суд 2 квітня відхилив клопотання про продовження запобіжного заходу, прокуратура відмовилася повертати Гусейнову паспорт.

Радіо Свобода надіслало запит до прокуратури Київської області для з’ясування ситуації та очікує на відповідь.

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017 року. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

В ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрат Гусейнов заявляв, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявляла, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.