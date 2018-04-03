Правозахисники запитали Луценка і Денісову, чому попри рішення суду Гусейнову не віддають паспорт

Представники правозахисних організацій та поручитель азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова депутат Микола Княжицький звернулись з відкритим листом до українського омбудсмана Людмили Денісової та Генпрокурора Юрія Луценка.

Темою звернення була поведінка представника прокуратури Київщини на суді про можливу екстрадицію Гусейнова до Азербайджану: незважаючи на те, що Печерський районний суд 2 квітня відхилив клопотання про продовження запобіжного заходу, той відмовився повертати журналістові його документи.

«Зазначена особа (Фікрат Гусейнов – ред.) більше не зобов’язана з’являтись на перший виклик прокурора або суду, не відлучатись з міста Києва без погодження з прокурором та не зобов’язаний здати на зберігання до прокуратури Київської області свій паспорт громадянина Королівства Нідерландів. Не зважаючи на це, не дочекавшись проголошення судового рішення, прокурор Сергій Остапець забрав паспорт Фікрата Гусейнова у секретаря судового засідання та залишив залу. Вказана ситуація – вже другий випадок незаконного вилучення прокуратурою Київської області паспорта підданого Королівства Нідерландів», – мовиться у відкритому листі.

Автори вимагають «припинити сприяти владі Азербайджанської Республіки у переслідуванні журналіста Фікрата Гусейнова» та дати належну правову оцінку діям згаданого прокурора.

Радіо Свобода надіслало запит до прокуратури Київської області для з’ясування ситуації та очікує на відповідь.

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017-го. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

В ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрет Гусейнов заявляв, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявляла, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.