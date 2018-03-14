Громадські організації закликають владу України не висилати журналіста Гусейнова до Азербайджану

Українські громадські організації закликають владу України не екстрадувати до Азербайджану опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова, затриманого восени в Києві, через загрозу для його життя там.

«Ми, українські медійні та правозахисні організації звертаємося до Генеральної прокуратури України з вимогою терміново завершити екстрадиційну перевірку журналіста Фікрата Гусейнова, і дати йому можливість безперешкодно повернутися до Нідерландів (громадянином яких він є – ред.)», – йдеться в заяві, яку підписали «Інститут масової інформації», «Платформа прав людини», «Центр інформації про права людини», «Детектор Медіа», «Центр демократії та верховенства права», «Інтерньюз-Україна».

Вони заявляють, що і в Україні журналістові загрожує «серйозна небезпека». «Це пов’язано, зокрема, зі спробою невідомих осіб у цивільному, деякі з яких говорили азербайджанською мовою, викрасти журналіста Гусейнова 5 березня у Києві. Нагадуємо, що є відповідна резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка висловлює стурбованість ситуацією з правами людини в Азербайджані, і в цій резолюції прямо звучить ім’я і прізвище Фікрата Гусейнова, у зв’язку з викраденням і тортурами, яких він зазнав в Азербайджані», – йдеться в заяві.

Підписанти закликають Адміністрацію президента, Міністерство закордонних справ і Міністерство інформації України взяти ситуацію під свій контроль і докласти зусиль, щоб максимально забезпечити дотримання прав і свобод Гусейнова.

Раніше в ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрат Гусейнов заявив, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявила, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017-го. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.