У Києві багато іноземних спецслужб працюють відкрито – азербайджанський журналіст

Київ – Азербайджанський опозиційний журналіст Фікрат Гусейнов просить допомоги покинути Україну, бо тут він остерігається за своє життя. Про це медійник написав у Facebook-у, зазначивши, що у разі екстрадиції до Азербайджану, чого вимагає тамтешня прокуратура, його чекає ув’язнення чи загибель. Не видавати Гусейнова українську владу закликала низка українських громадських організацій. Між тим, 5 березня журналіст написав про спробу викрасти його з орендованої квартири у Києві, а зараз прогнозує ймовірне повторення такої спроби.

Зараз у Києві дуже багато іноземних спецслужб відкрито працюють. Я більше не вірю в українську правоохоронну систему, нині мене захищають тільки українські правозахисники і медіа

– Коли мене намагались викрасти, то так відкритим текстом і сказали: ми знову прийдемо. Вони мене попереджали. Зараз у Києві дуже багато іноземних спецслужб відкрито працюють. Мене хочуть передати в Азербайджан – законно чи не законно. Я більше не вірю в українську правоохоронну систему, нині мене захищають тільки українські правозахисники і медіа.

Вранці 5 березня я дізнався, що мене шукають якісь невідомі люди. Я передав цю інформацію посольству Нідерландів (Гусейнов отримав притулок і громадянство Нідерландів після того, як змушений був виїхати з Азербайджану – ред.). Пізно ввечері я повернувся додому, і ті четверо, що шукали мене вранці, прийшли і сказали: ми з поліції, ми повинні тебе затримати і здійснити екстрадицію до Азербайджану за 48 годин (Радіо Свобода надіслало запит до Генпрокуратури 7 березня, аби з’ясувати, чи ті ініціювали якісь слідчі дії щодо Гусейнова 5 березня, але відповіді на момент публікації інтерв’ю не отримало – ред). Стали вибивати двері, вдарили мене, я втратив три зуби. Якось із допомогою людей вдалося зачинити двері, і я втік через балкон.

– Чи намагались із вами після цього зв’язатися представники української поліції чи прокуратури?

– Правозахисники і посольство Нідерландів радили мені написати заяву в поліцію. Але розумієте, я зараз не довіряю ні поліції, ні прокуратурі, нікому. Я вже шість місяців залишаюсь в Україні без документів, абсолютно безправний. А ніякої екстрадиційної перевірки не відбувається – вони тільки два листи до Міграційної служби надіслали: чи просить Фікрат Гусейнов про притулок в Україні або про громадянство чи ні. І все. Як після цього їм довіряти? Тому я ніяких заяв не писав.

Шість місяців я – політичний заручник в Україні. Стеження за мною триває

Шість місяців я – політичний заручник в Україні. Стеження за мною триває: кілька людей слов’янської зовнішності, кілька – схожих на азербайджанців. І це не бандити. Я думаю, що вони є співробітниками силових структур. Можливо, азербайджанських, можливо, українських або російських.

– Чому російських? Чому ви так думаєте?

– Я припускаю, що азербайджанські спецслужби працюють із росіянами. Я бачив статті проти себе у проросійських виданнях.

– Ви написали пост у Facebook-у з проханням допомогти вам виїхати з України. Чи була якась реакція на нього? Що ви плануєте далі робити?

– Була міжнародна реакція, я, щоправда, не можу поки що говорити про це. Уся ця історія – це пляма на іміджі України як держави.

Але я налаштований боротись до кінця. Сьогодні я бачився зі своїм адвокатом. Якихось юридичних важелів у мене більше немає. Я ніколи нічого поганого не робив для України, завжди виступав проти окупації української території, але зараз українська влада таке зі мною робить. Вона просто хоче мене продати.

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