Омбудсмен відкрила провадження через порушення прав журналіста Гусейнова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження через порушення прав азербайджанського журналіста і правозахисника Фікрата Гусейнова.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, Денісова вважає незаконним вилучення прокурором і утримання паспорта Фікрата Гусейнова, це обмежує свободу пересування журналіста і його право на вільний вибір місця перебування.

У зв’язку з цим Денісова звернулася до генпрокурора.

«Прошу організувати перевірку законності дій прокурора щодо вилучення та утримання документа, що посвідчує особу Фікрата Гусейнова, а також вжити відповідних заходів реагування», – йдеться у зверненні Денісової до генерального прокурора України Юрія Луценка.

Напередодні представники правозахисних організацій звернулись з відкритим листом до українського омбудсмана Людмили Денісової та Генпрокурора Юрія Луценка через ситуацію з Гусейновим. У зверненні зауважили, що, незважаючи на те, що Печерський районний суд 2 квітня відхилив клопотання про продовження запобіжного заходу, той відмовився повертати

Радіо Свобода надіслало запит до прокуратури Київської області для з’ясування ситуації та очікує на відповідь.

Про затримання Гусейнова в аеропорту «Бориспіль» стало відомо 14 жовтня 2017-го. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Спочатку його заарештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.

В ефірі Радіо Свобода азербайджанський журналіст, громадянин Нідерландів Фікрет Гусейнов заявляв, що Інтерпол припинив його міжнародний розшук ще 13 листопада минулого року, але екстрадиційну перевірку в Україні щодо нього не припинили. Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода заявляла, що перевірка відбувається на основі звернення Генпрокуратури Азербайджану.

За даними Генпрокуратури України, в Азербайджані Гусейнову інкримінують шахрайство, підробку документів та організацію незаконної міграції.

Журналіст Фікрат Гусейнов залишив Азербайджан понад 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили, а викрадачів не знайшли. Він отримав статус біженця у Нідерландах, а пізніше – громадянство цієї країни.