Опозиційні партії Азербайджану заклика до бойкоту дострокових виборів президента

Дві провідні політичні партії Азербайджану 10 березня провели кількатисячний санкціонований владою мітинг, на якому закликали до бойкоту президентських виборів, перенесених на 11 квітня.

За повідомленнями, влада вимкнула Інтернет у районі проведення мітингу, щоб запобігти прямій трансляції в соціальних мережах. Поліція також попередила учасників, що вони мають використовувати лише попередньо затверджені гасла.

Політичні організації «Мусават» і Національна рада демократичних сил оголосили, що не братимуть участі у виборах після того, як президент Ільгам Алієв 5 лютого видав указ про перенесення дати виборів на 11 квітня з початкової дати 17 жовтня.

Указ Алієва не пояснює причин рішення, але ввказує, що цей крок зроблений відповідно до конституції Азербайджану та виборчого кодексу країни. Конституція була змінена на суперечливому референдумі у вересні 2016 року. Поправки дозволили Алієву призначати позачергові вибори.