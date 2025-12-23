«Не буває легких цілей»: оператор ЗРК Patriot про бойову роботу і перший збитий «Кинджал»

Зенітні ракетні комплекси Patriot, фактично, єдина в арсеналі Повітряних сил Збройних сил України зброя здатна перехоплювати балістичні ракети. На бойовому чергуванні в Україні вони перебувають з весни 2023 року, тоді ж ЗРК вперше збив російську гіперзвукову ракету «Кинджал». Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з оператором Patriot Миколою про протидію та тактику російських ракетних атак, а також дізналися яким був перший постріл американського комплексу в Україні.

(Редакція не вказує прізвище бійця з міркувань безпеки)

– Російські атаки, чи стали вони складнішими протягом цих років? Якщо порівнювати, наприклад, з 2023 роком, відколи ЗРК Patriot з’явився на озброєнні Повітряних сил?

– Складність – це відносне поняття. Все залежить від дня, в який це сталося, і від кількості озброєння. Чи був це масований, комбінований удар, чи це була просто балістична атака. Все залежить від ситуації. Немає складних атак і легких атак. Вони всі різні, вони всі з особливостями.

– Якою є тактика російських ударів? Чи помічаєте ви певні зміни у застосуванні тих чи інших балістичних ракет? Чи є помітною їхня модернізація?

– Помітно, що вони навчаються і більше розуміють специфіку роботи. Вони можуть більш концентровані удари завдавати, комбінувати. Вони концентрують з різних напрямків різні види озброєння. Щільність ударів стала більшою.

Тактика змінюється, але ми намагаємося пристосовуватися і навіть певним чином випереджати їхні задуми. Це своєрідна гонка озброєнь. Вона присутня, це не секрет. Росіяни постійно модернізують своє озброєння, можливості, спроможності – 100%. Так само і ми над цим працюємо.

– Наскільки складним було навчання? Відомо, що ви опанували ЗРК протягом трьох місяців, хоча у США цей процес зазвичай триває втричі довше.

– Американці, які навчаються на зенітний ракетний комплекс Patriot, починають це з нуля, не маючи досвіду роботи на інших ЗРК. Оскільки ми вже добре експлуатували радянський комплекс С-300, для нас завдання полягало швидко вийти на новий сучасний рівень.

Нам знадобилося не так багато часу і три місяці – це навіть було багато. Ми хотіли раніше закінчити навчання і швидко просувалися. Хотілося вже поїхати додому, захищати країну.

– Чи є певні відмінності в тому, що ви бачите під час бойового застосування і що вам розповідали під час навчання?

– Навчання в класі – це зовсім інше. Немає того адреналіну, як під час реальної бойової роботи. Коли ти відчуваєш, що це відбувається не в класі, не на тренажері, а в реальному житті. Так, є відмінності, але теорія спрацювала. Те, що нам розповідали, показували, і так, як нас тренували і навчали, просто треба було з холодною головою перенести в реальне життя. Ми так і зробили.

Це було дуже якісне теоретичне навчання, яке ми перенесли в реальне життя. І досі виконуємо якісно свою роботу.

– Яким було ставлення військовослужбовців США під час навчання і як відбувалася з ними взаємодія?

– Вони спочатку не знали, що з нами робити. Потім зрозуміли, що ми класні хлопці, що з нами можна працювати, що ми швидко навчаємося, максимально швидко.

З окремими людьми я спілкувався, і вони казали: «хлопці, ви, мабуть, найрозумніші люди, яких я бачив у своєму житті. Я не розумію, як так швидко це можна опанувати».

Вони реально були в захваті від того, як ми працюємо. Вони бачили в наших очах велику мотивацію, тому що ми не просто приїхали навчитися – ми приїхали опанувати техніку для того, щоб захищати свою країну.

– Яким був ваш перший досвід ураження російської ракети?

– Так сталося, що моя перша бойова робота – це взагалі перше застосування ЗРК Patriot в Україні. Це були неймовірні емоції, відчуття, що трапилося щось історичне. Після роботи ми сіли з колегою, з яким ми були під час виконання завдання, і зрозуміли, що це реально історична подія, це було дуже класно.

Ми були в захваті від того, що відбулося. І реально підтвердили, що теорія, яку нам розповідали на навчанні, вона працює, і комплекс працює.

З часом після аналізу стало зрозуміло, що це була ракета «Кинджал» (Х-47М2 «Кинджал» – гіперзвукова ракета, яка, як стверджувала російська сторона, не має аналогів у світі і не може бути збита, – ред.). Це ще збільшило градус емоцій. Всі були в захваті.

– Зараз це вже стало рутиною, чи емоції є кожного разу?

– Я б не сказав, що це стало рутиною. Емоції, звісно, не такі, як перший раз, але все одно вони є кожного разу. Тому що не буває однакового сценарію, він завжди різний. Вчора було так, завтра по-іншому.

– Чи є у вас постійне відчуття небезпеки, коли перебуваєте на бойовому чергуванні? Адже ЗРК Patriot, очевидно, одна з пріоритетних цілей для РФ.

– Найголовніше – треба розуміти, для чого ти тут. І кожен з нас розуміє, що ми захищаємо свою країну, ми захищаємо людей, виконуємо свою роботу для безпеки. Це перше, що мотивує. Тому що майже у кожного є діти, дружина, які живуть тут. І як би це не звучало, ми захищаємо свою родину. Це підвищує бойовий дух, це мотивація для роботи.

Також гарний клімат в колективі. Це теж важливо. Висока довіра до командування. Це допомагає справлятися в якихось критичних ситуаціях з емоціями і наслідками після роботи.

Дуже важливо розуміти, що зараз складний час, і треба зберігати спокій, щоб продовжувати захищати свою країну. Ні в якому разі не здаватися і продовжувати робити те, що робив ще два або три роки тому.

– Чи можна під час бойової роботи демонструвати 100% ефективність?

– Теоретично так. За найкращих умов, якщо все вийде, 100% можна збити. Але це не гарантія. Під час кожного пострілу в ціль є певний відсоток вірогідності ураження цієї цілі. І може статися так, що випаде менший відсоток і ціль буде не вражена. Це нормальна статистика.

Чим більше комплексів і ракет, тим більша ефективність. Тобто певний об'єкт можна захистити і двома комплексами. Але якщо туди, крім ракет, летить ще сотня дронів – то маємо розраховувати на всі складові системи ППО. Ось і все. Це проста математика.

– Ви рахували, скільки особисто збили ракет?

– В складі обслуги? Біля чотирьох десятків.

– Це саме балістичних?

– Різних типів. Балістичні і крилаті ракети.

– Якою є відмінність роботи по балістичних і крилатих ракетах?

– Головна відмінність – це швидкість і траєкторія. Балістична ціль більш швидкісна. Крилата ракета може маневрувати, змінювати траєкторію, висоту і так далі. Балістична має більш прямолінійну траєкторію.

– Чи легше працювати по крилатих, ніж по балістичних цілях?

– Немає легше або складніше. Все залежить від ситуації, напрямку, швидкості, висоти і так далі. Не буває легких цілей, всі цілі особливі.

– Якою є ваша головна мотивація продовжувати робити свою роботу?

– Якщо людина перебуває в лавах Збройних сил України і має здоров'я, розум і сили захищати свою країну, то потрібно це робити. Має бути якийсь логічний кінець. Я думаю, що логічний кінець – це перемога і закінчення бойових дій в нашій країні. Настання миру на наших умовах.