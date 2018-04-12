Алієв набирає 86% голосів на виборах президента Азербайджану – ЦВК

Центральна виборча комісія Азербайджану заявляє, що Ільгам Алієв перемагає на виборах президента, проведених у країні 11 квітня. За даними ЦВК, він набирає понад 86 відсотків голосів при порахованих 94%.

Алієв буде президентом Азербайджану вже четвертий термін.

Активність на виборах, за даними виборчої комісії, склала 74,5%.

Головні опозиційні партії вибори бойкотували. Їхні лідери звинувачують Алієва в знищенні свобод, авторитаризмі і переслідуванні незгодних.

Міжнародні правозахисні організації розкритикували вибори, заявивши, що на них не було справжньої конкуренції.

Вперше Алієва обрали на посаду президента в 2003 році, за два місяці до смерті батька – Гейдара Алієва – який правив країною 10 років. Спочатку Алієв скасував закон про те, що президентське крісло можна займати тільки два терміни поспіль. А потім збільшив термін перебування на цій посаді з п’яти до семи років.