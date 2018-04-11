Алієв переобраний президентом Азербайджану – екзит-поли

Ільгам Алієв переобраний президентом Азербайджану на позачергових виборах, свідчать дані екзит-полів.

Згідно з результатами опитувань, Алієв набирає понад 80 відсотків голосів.

За даними Центральної виборчої комісії, явка склала майже 70 відсотків.

Основні опозиційні партії Азербаджану не беруть участі у виборах. Вони закликали до бойкоту голосування через можливі фальсифікації.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала голосування, заявивши, що воно не дає «справжнього вибору».

Опозиція Азербайджану, а також західні уряди і міжнародні правозахисні групи критикують уряд Алієва за переслідування незалежних ЗМІ, журналістів й опозиційних політиків та активістів.

Алієв до цього тричі перемагав на президентських виборах (у 2003, 2008 і 2013 роках).

У 2016 році в Азербайджані відбувся референдум про внесення змін до конституції країни, і термін перебування президента при владі був збільшений із п'яти до семи років.

Ільгам Алієв прийшов до влади в 2003 році незадовго до смерті його батька Гейдара Алієва, який правив країною від 1993 року.