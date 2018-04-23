Члени ПАРЄ порушили етичні норми в питаннях щодо Азербайджану – розслідування

Кілька членів Парламентської асамблеї Ради Європи порушили етичні норми та здійснювали діяльність «корупційного характеру» під час розгляду питань, пов’язаних із Азербайджаном. Про це за підсумками 10-місячного розслідування стверджують автори опублікованої 22 квітня доповіді. В аналізі на 229 сторінках ідеться, що Азербайджан застосував свій вплив, щоб звести до мінімуму критику виборів та порушень прав людини в цій країні.

Раніше критики порушили питання слабкої реакції ПАРЄ на ймовірні порушення в Азербайджані.

Розслідування проводили судді у відставці з Англії, Франції та Швеції. Фахівці заявили, що є також значні підстави вважати, що колишній італійський та два колишні азербайджанські депутати ПАРЄ причетні до «діяльності корупційного характеру». Вони додали, що п’ять колишніх членів асамблеї порушили кодекс поведінки, здійснивши лобістську діяльність від імені Азербайджану після закінчення терміну їхніх повноважень.

10 інших членів порушили свій кодекс поведінки під час роботи в комітетах, які займаються Азербайджаном, або беруть участь у місіях для спостереження за виборами в країні, вказано в розслідуванні.

Рада Європи, створена в 1949 році, має на меті сприяння захисту прав людини та верховенства права. Парламентська асамблея (ПАРЄ) складається з делегатів національних парламентів 47 держав-членів.

Голова азербайджанської делегації в ПАРЄ Самед Сеїдов заперечив звинувачення та засудив «кампанію ненависті проти Азербайджану», спрямовану на створення «розколу» між Баку та Радою Європи.

23 квітня у французькому місті Страсбург ПАРЄ розпочинає свою весняну сесію та планує, серед іншого, розглянути цей звіт.

Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовило задовольнити запит кількох делегацій про термінові дебати. Ідеться, зокрема, про обговорення отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії, а також незаконних російських виборів в окупованому Криму.

«Це все на фоні корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лобізму, оприлюдненими вчора. Вочевидь, навіть це не завадило деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції і повернутися до принципів, які покладені в основу Ради Європи», – заявив Ар’єв у Facebook.