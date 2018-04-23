Бюро ПАРЄ відмовило Британії та Україні в термінових дебатах – Ар’єв

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовило задовольнити запит кількох делегацій про термінові дебати. Про це 23 квітня повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Бюро ПАРЄ голосами лівих і соціалістів відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших на тему Солсбері, незаконних виборів в Криму. Це все на фоні корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лобізму, оприлюдненими вчора. Вочевидь, навіть це не завадило деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції і повернутися до принципів, які покладені в основу Ради Європи», – заявив Ар’єв у Facebook.

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 23 квітня в межах весняної сесії могла обговорити дотримання прав людини в окупованому Криму. Про це йшлося в проекті порядку денного, оприлюдненому на сайті організації.

Другий із трьох пунктів, пропонованих до розгляду 23 квітня, мав таке формулювання: «Незаконні вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим: порушення прав людини».