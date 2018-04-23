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23 Квітень 2018, Київ 10:07
Новини | Політика

ПАРЄ обговорить 23 квітня «незаконні вибори президента Росії» в окупованому Криму

Другий із трьох пунктів, запланованих до розгляду 23 квітня, має таке формулювання: «Незаконні вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим: порушення прав людини»

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 23 квітня в межах весняної сесії обговорить дотримання прав людини в окупованому Криму. Про це йдеться в порядку денному, оприлюдненому на сайті організації.

Другий із трьох пунктів, запланованих до розгляду 23 квітня, має таке формулювання: «Незаконні вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим: порушення прав людини».

Крім того, в ПАРЄ відбудуться дебати на тему зростання антисемітизму, ісламофобії та ксенофобії в Європі і реформування механізму Конвенції про захист прав людини.

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