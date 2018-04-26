«Труханов став «токсичним» – Ярослав Католик про мера Одеси

Розслідування BBC про зв’язки одеського міського голови Геннадія Труханова із організованою злочинністю не вплине на його рейтинг в місті, вважають в Одесі. Проте воно може ускладнити його закордонні поїздки, говорять політологи. Сам міський голова назвав розслідування брехнею. Він є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро України про розкрадання грошей одеситів і після розслідування BBC детективи НАБУ перевірятимуть і його причетність до злочинного угрупування. У Великій Британії діє закон, який дозволяє заарештовувати майно підозрілого походження, яке належить політично значимим особам.

«Це все брехня. Безапеляційні заяви окремих журналістів. Грамотні люди розуміють, навіщо це роблять. Вже довго на мою адресу з’являються гучні обвинувачення, які, врешті-решт, не підтверджуються. З’являються вони перед виборами і сесіями одеської міської ради», – так Геннадій Труханов прокоментував журналістське розслідування BBC.

В розслідуванні йдеться про злочинне угрупування, яке використовувало офшорні компанії для відмивання грошей та інвестування в економіку Великої Британії. Аналізуючи документи з пакету «Paradise papers», журналісти також знайшли квартиру в елітній домівці, яка належить доньці міського голови Одеси і його екс-дружині. Вони також продемонстрували бізнес-зв’язки між Трухановим і «кримінальним авторитетом» Олександром Ангертом – раніше Труханов підтверджував лише дружбу з ним.

Саме розслідування не стало новиною, але це перше бодай трохи підтвердження саме бізнес-зв’язків, каже Радіо Свобода Олег Константинов, головний редактор одного з найбільших видань Одеси «Думська.net». ЗМІ пов’язують це видання із народним депутатом Олексієм Гончаренком.

До цього розслідування суспільство могло лише здогадуватися щодо зв’язків Труханова із Олександром Ангертом та іншими членами злочинного угрупування, каже Константинов.

Виборці Труханова знають і про це, і про російський паспорт міського голови, проте їх це не цікавить

«Я не думаю, що це якось вплине на рейтинг міського голови. Для електорату Геннадія Труханова набагато важливіше те, що він умовно «не бандерівець». На його рейтинг скоріше вплинуть його періодичні загравання із націоналістами. Політичні конкуренти, звісно, будуть використовувати інформацію журналістів BBC, проте це не буде мати ефекту. Виборці Труханова знають і про це, і про російський паспорт міського голови, проте їх це не цікавить», – говорить журналіст.

Розвивати цю тему одеські ЗМІ не будуть, на його думку, з технічних причин – в журналістів немає можливостей для встановлення всього ланцюжка офшорних зв’язків і пошуку закордонної нерухомості.

Набагато більш критично ставиться до розслідування головний редактор сайту «Одесит» Ігор Кісельов. За його словами, українські журналісти зробили б матеріал набагато якісніше, аніж британські, а зробити таке розслідування, як зробили на BBC, можна, не виходячи з дому. Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, керівником інформаційної агенції «Одесит» є колишній прес-секретар Труханова Марія Олейник. Він звільнив її в 2014 році.

Політичних опонентів у нього сьогодні немає. Є лише ті, хто зацікавлені в ослабленні його позицій

«Історія із судами тільки додала Геннадію Труханову рейтинг. Ця публікація ВВС, на мій погляд, ніяк не впливе на позиції діючого міського голови. Якщо вибори будуть завтра, він все так же легко переможе – набере 50% голосів. Частково ще й тому, що політичних опонентів у нього сьогодні немає. Є лише ті, хто зацікавлені в ослабленні його позицій у власних бізнес-інтересах, або ті, хто грають в політичні ігри через розхитання діючого міського голови. Але тих, хто може всерйоз поборотися за посаду, немає», – заявив Кісельов.

Відмахнутись від BBC міський голова не зможе – політолог

Розвитку теми причетності міського голови до організованої злочинності в одеських ЗМІ Кісельов не чекає. Каже, що BBC оприлюднило давно відому інформацію. І якщо б не авторитет видання, то про розслідування ніхто б не говорив.

Важливо, що міський голова не зможе відмахуватися від розслідування BBC так же легко, як він відмахувався від розслідування місцевих журналістів, вважає одеський політолог Ярослав Католик. Коли він критикував одеські ЗМІ він виглядав сильніше, а коли критикує міжнародні – навпаки виглядає слабше. Ба більше, це може мати міжнародний резонанс – в Європі до розслідувань BBC ставляться серйозно.

Труханов став «токсичним» – не кожний публічний діяч буде готовий публічно потиснути йому руку

«У Одеси є міста-побратими, міський голова часто буває за кордоном. І можна очікувати, що деякі з західних політиків намагатимуться уникати зустрічей із ним. Труханов став «токсичним» – не кожний публічний діяч буде готовий публічно потиснути йому руку. Не захоче, щоб його чи її також запідозрили у якихось зв’язках із організованим криміналітетом», – говорить Католик.

Проте в Одесі все залишиться по-старому – прихильники Труханова вже не звертали увагу на докази корупції міського голови від Національного антикорупційного бюро, зокрема аудіозапису, отже скоріш за все не звернуть увагу і на розслідування BBC, вважає він.

​«У одеситів в голові є певний міф – «всі крадуть», а Труханов нібито щось робить. Якщо він буде якось будувати дороги, ремонтувати дахи, робити освітлення і таке інше, то одесити будуть радіти, що частина з того, що вкрали, повертається їм», – заявив політичний експерт.

Юридичних наслідків міському голові не варто очікувати, вважає голова одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко. Перебування Геннадія Труханова на нинішній посаді узгоджено на вищому рівні і він потрібний для правильного проведення в Одесі виборів, тому його навіть в суді відпустили, каже експерт. Йдеться про розслідування кримінального провадження про розкрадання 185 мільйонів гривень.

Мало хто захоче мати справу із людиною, яка фігурує в подібних матеріалах BBC

«Розслідування BBC нанесло йому іміджевий удар, але електорат Труханова або не звертає уваги на BBC, або вважають це ЗМІ західною пропагандою. Проте і у міського голови, і в його команди можуть бути неприємності під час спілкування із західними делегаціями. Також розслідування спаплюжити амбіції Труханова на національному рівні, якщо вони були. Мало хто захоче мати справу із людиною, яка фігурує в подібних матеріалах BBC», – заявив Бойко в коментарі Радіо Свобода.

Поліція Британії може розслідувати походження майна родичів політиків, якщо походження грошей незрозуміле

Чи будуть одеські ЗМІ розвивати тему, сказати складно – вони не є незалежними в своїй редакційній політиці, говорить Бойко. Цим розслідуванням, на його думку, можуть скористатися конкуренти одеського міського голови – ба більше, в тексті не згадується ще один його британський компаньйон – Володимир Галантерник. Нещодавно одеські активісти повідомляли про можливий конфлікт одеського політика зі своїм бізнес-партнером із Лондона.

Про наміри перевірити інформацію в британському розслідуванні заявили і детективи НАБУ, і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сам Геннадій Труханов 26 квітня поїхав у відрядження до Києва.

31 січня 2018 року у Великій Британії почав діяти новий закон «Ордери на статки нез’ясованого походження». Він спрощує процедуру притягнення до відповідальності нинішніх і колишніх чиновників та посадових осіб за придбання майна, зокрема елітної нерухомості, за кошти підозрілого походження. Поліція може розпочати розслідування у разі підозри, що майно дорожче 50 тисяч фунтів стерлінгів придбано «політично значимими особами» та їхніми родичами на кошти з незрозумілих джерел.