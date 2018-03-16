НАБУ: суд передав 185 мільйонів гривень АРМА у справі, в якій фігурує Труханов

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що суд 13 березня передав 185 мільйонів гривень в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляє прес-служба бюро, ці кошти були сплачені з міського бюджету Одеси за будівлю майнового комплексу заводу «Краян».

Це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ та САП, передане новоствореній агенції, зауважують у бюро.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб. У лютому детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана, їх підозрюють у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».