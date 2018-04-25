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26 Квітень 2018, Київ 01:14
Новини | Події

Труханов про розслідування ВВС щодо нерухомості в Лондоні: «це все брехня»

Геннадій Труханов

Одеський міський голова Геннадій Труханов назвав брехнею розслідування ВВС про наявність в нього нерухомість в Лондоні. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

«Це все брехня. Безапеляційні заяви окремих журналістів. Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять. Протягом вже тривалого часу виникають дуже гучні звинувачення на мою адресу, які в підсумку нічим не підтверджуються. Спливає таке перед виборами, сесією», – заявив він.

Як йдеться в розслідуванні BBC, Геннадій Труханов був членом українського злочинного угруповання з Одеси використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію. Журналісти посилаються на так звані «райські папери» (Paradise Papers).

Розслідувачі стверджують, що угруповання заробляло гроші в нафтовій індустрії. Воно з’явилося на радарі правоохоронців наприкінці 1990-х, членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї. За словами журналістів, члени угруповання «шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки в лондонському ринку нерухомості».

Розслідувачі стверджують, що представники угруповання приховали свої імена, використовуючи офшорні компанії на Британських Віргінських островах. За їхніми даними, Труханов мав значні частки в чотирьох з них, якими керувала юридична компанія Aplleby (журналісти отримали доступ до її документації).

В Україні правоохоронці підозрюють Труханова в «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень. Мер Одеси звинувачення відкидає.

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