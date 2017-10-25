OCCRP: активи «особистого кола» Путіна становлять 24 мільярди доларів

Сумарний статок людей, що входять у так зване «особисте коло» президента Росії Володимира Путіна, становить 24 мільярди доларів – йдеться в розслідуванні Центру з дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP). Проект реалізований спільно з журналістами російської «Нової газети».

Автори матеріалу включають в «особисте коло» російського лідера його родичів, а також бізнесменів, яких у засобах масової інформації неодноразово називали «друзями Путіна». У список, зокрема, увійшли Микола і Юрій Шамалови, Ігор, Роман і Михайло Путіни, а також Борис і Аркадій Ротенберги.

У розслідуванні вказано, що найбільш успішні бізнеси підприємців з «особистого кола» пов’язані з великим державними підприємствами, в тому числі – нафтогазовими. При цьому топ-менеджери держкомпаній і політики, які є «друзями Путіна», в матеріал не включені.

Окремо наведені імена віолончеліста Сергія Ролдугіна, уродженця Архангельської області Петра Колбіна і Михайла Шеломова, сина двоюрідної сестри Путіна Любові Шеломової. Щодо останнього, то, згідно з розслідуванням, останні кілька років він працював спеціалістом в петербурзькій філії держкомпанії «Совкомфлот», що займається транспортуванням нафти і нафтопродуктів. За даними авторів розслідування, Шеломов не міг отримувати більше ніж 8400 доларів на рік. Однак, як вдалося з'ясувати журналістам OCCRP, за кілька років Шеломов придбав активи на суму 573 мільйони доларів.

Автори розслідування підкреслюють, що «низька поінформованість» цих ймовірних «друзів Путіна» про власні компанії «викликає питання – чи дійсно їхні активи належать їм, чи вони лише довірені особи».