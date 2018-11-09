Суд назвав дату розгляду справи Труханова по суті

Малиновський районний суд Одеси 14 листопада почне розглядати справу одеського міського голови Геннадія Труханова й інших посадових осіб по суті.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 9 листопада колегія суддів залишила без задоволення всі понад 20 клопотань захисту міського голови Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голови постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка і директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галини Богданової.

Їх обвинувачують в створенні схеми для продажу приміщень заводу «Краян» за завищеною ціною, 185 мільйонів гривень, одеській міській громаді.

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Суд залишив під арештом кошти ТОВ «Девелопмент Еліт», не став змінювати запобіжний захід ще двом обвинуваченим і не віддав заставу адвокатській конторі, що вносила його за одного з обвинувачених.

Суд також вирішив не закривати кримінальне провадження проти Богданової, на чому особливо наполягала сторона захисту. На думку обвинувачення, саме завдяки завищеній ціні і стало можливим незаконне збагачення посадових осіб Одеської міської ради і міського голови.

Раніше провадження проти Богданової було закрите, оскільки експертиза Міністерства внутрішніх справ з оцінки об’єкту не підтвердила, що його вартість була занадто високою. Проте справа була знову відкрита після клопотання прокуратури. За словами прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Кравченко, що веде «справу Труханова», експерти МВС не врахували ані стан об’єкту, ані ринкові ціни на подібні приміщення.

Сьогодні 92 зі 185 мільйонів гривень, які заплатили за приміщення нового центру адміністративних услуг, заарештовані правоохоронцями.

«Сьогодні відповідно до матеріалів кримінального провадження гроші, які були здобуті під час досудового розслідування, мають статус речового доказу. Вони були предметом заволодіння за нашою версією. 92 мільйони гривень, тому що саме такою була ринкова вартість цього приміщення», – заявив Кравченко.

Сам міський голова Одеси, коментуючи рішення суду і відмову задовольнити клопотання захисту, назвав нісенітницею обвинувачення проти себе.

«Клопотання адвокатів – це їхнє право, сьогодні важливо інше – прокурор подавав позов про стягнення 185 мільйонів гривень. В нього були ці побоювання, що гроші вкрали, а це взагалі казка якась. А сьогодні він відмовився від свого цивільного позову, напевно бачать, що нічого не вкрали», – заявив Труханов. Прокурор дійсно подавав цивільний позов, проте ще на попередньому засіданні самостійно подав клопотання про розглядання спочатку кримінального провадження.

У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.

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