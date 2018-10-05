«Всі конфлікти в мене були з місцевою владою» – одеський активіст, який пережив замах

Одеський активіст Олег Михайлик, якого намагалися вбити 22 вересня, висловлює сподівання, що слідству вдасться знайти замовників замаху на нього. 5 жовтня активіст вперше зустрівся із журналістами і друзями. Публічний виступ Михайлика відбувся біля дверей його дому – зараз активіст перебуває під охороною поліції.

У коментарі журналістам він розповів, що не бачив хто в нього стріляв, і лише завдяки або шоковому стану, або спортивній підготовці зміг добратися до під’їзду, відкрити кодовий замок і дійти до дверей квартири. Тільки після цього Михайлик втратив свідомість.

«У мене дійсно була клінічна смерть. Я пам’ятаю насправді небагато, був звичайний суботній день. Вранці я взяв участь в акції проти забудови пляжу Ланжерон одним відомим негідником на прізвище Кисловський, який свого часу вже вирубав там 60 дерев і побудував для свого готелю паркінг. Потім у мене були ділові справи і зустрічі, а ввечері я вийшов за водою і кавуном. І коли я його ніс додому, то раптом відчув біль і печіння. Я не бачив, хто стріляв і не чув пострілу», – розповів Михайлик.

Активіст заявив, що не може впізнати нападників і, судячи з фотографій, підозрюваних у нападі він ніколи не бачив. Михайлик також зазначив, що ніколи не вів справи з криміналітетом.

«У мене є великі сумніви, що ці люди є не тільки замовниками, але й виконавцями. Сподіваюсь, що замовників визначить слідство. Але чому мене замовили сказати нескладно – всі конфлікти в мене були тільки зі структурами, пов’язаними із міською владою та особисто міським головою Геннадієм Трухановим», – заявив Михайлик.

Міська влада і мер Труханов публічно цю заяву наразі не коментували. Радіо Свобода звернулося до Геннадія Труханова по коментар.

За словами активіста, деякий час тому йому розповіли, що за ним стежать. Михайлик каже, що й сам бачив ознаки цього. Активіст також визнав, що в нього є травматична зброя, але він її придбав не через повідомлення про стеження, і ніколи не носив зброю на масові заходи. Не було пістолету і в день нападу – він просто вийшов за продуктами.

Присутній на зустрічі адвокат Михайлика Вадим Оксюта також повідомив журналістам, що операцію постраждалому з міркувань безпеки робитимуть за кордоном.

22 вересня в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. У поліції підозрюють в нападі трьох громадян Грузії – їх усіх взяли під варту. Це не перший напад – активісти нарахували 14 випадків, коли невідомі нападали на членів громадських організацій чи політичних партій. У деяких із випадків поліція притягнула до відповідальності виконавців, але замовники і посередники залишилися на волі, стверджують постраждалі. У частині випадків слідство продовжується.