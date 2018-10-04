Одеські активісти завели поліцію на будівельний об’єкт біля моря – дозвіл на будівництво скасовано

Одеські активісти зі стріляниною в повітря потрапили на будівельний об’єкт, якій належить депутату міської ради Андрію Кисловському. Дозвіл на будівництво об’єкта скасувала державна архітектурно-будівельна інспекція України.

Представники кількох громадських організацій, зокрема «Національного корпусу», «Соколу», «Вуличного фронту», «Автомайдану», «Дії» принесли документ про скасування дозволу на будівельний майданчик.

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На свою акцію активісти викликали поліцію і неодноразово вимагали від правоохоронців «зробити щось із незаконним будівництвом». Після того, як правоохоронці не стали реагувати на їхні вимоги, деякі з активістів перелізли через паркан, а решта почала виламувати ворота.

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Поліція не реагувала ані на ці дії, ані на стрілянину – двоє з активістів стріляли в повітря. Пізніше вони говорили, що у «тітушок», що охороняли будівництво також була зброя, тому попереджувальні постріли були потрібні для захисту.

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Коли активістам вдалося потрапити всередину, троє або четверо «захисників» будівництва втекли – саме в них, за словами активістів, був предмет схожий на пістолет. Поліція не затримала втікачів. Решту «захисників» будівельного об’єкту – сімох людей – було затримано і запрошено до поліції для встановлення їхніх імен – обличчя вони так і не відкрили.

Назватися молодики відмовлялися і стверджували, що працюють будівельниками. Поліція також запросила до відділення двох активістів, які, за оперативною інформацією, стріляли в повітря. Серед них – лідер одеської організації «Вуличний Фронт» Дем’ян Ганул.

Він зазначив, що пістолет в нього був стартовий і придбав він його законно. Такого самого типу зброя була в іншого активіста, як він сам стверджує. Обидва пістолети поліція вилучила для проведення експертизи.

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На місці подій залишилася працювати слідчо-оперативна група – вони мають скласти протокол огляду будівельного майданчику, в тому числі перевірити, чи була зброя у захисників об’єкту. Юрист ТОВ «Нерум», яка приїхала на місце подій, відмовилася коментувати Радіо Свобода скасування дозволу на будівництва. Працівники в розмові із журналістами зазначили, що будівельні роботи на об’єкті не зупиняли.

Це не перша акція на пляжі Ланжерон – саме там знаходиться готельний комплекс, що будується. 22 вересня представники громадських організацій Одеси знесли паркан навколо цього будівництва. Після цього поліція повідомила про нібито мінування об’єкту та відтіснила активістів.

В той же день був важко поранений активіст Олег Михайлик – він брав участь у цій акції. Його друзі і колеги пов’язують напад з його громадською діяльністю. Підозрювані в нападі на Михайлика були затримані і зараз знаходяться в слідчому ізоляторі.