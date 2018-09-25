Прокуратура: три особи обґрунтовано підозрюються в замаху на Михайлика

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що три особи обґрунтовано підозрюються в замаху на активіста Олега Михайлика, ці особи затримані. Про це прокурор поінформував увечері 25 вересня на прес-конференції, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Також, за словами Жученка, Герасін Торніке (підозрюваний із інвалідністю) брав участь у стрілянині на вулиці Балківській в Одесі 27 червня.

Прокурор також твердить, що в Донецькій і Дніпропетровській областях правоохоронці затримали двох підозрюваних в іншому резонансному злочині – нападі на Віталія Устименка в Одесі.

Щонайменше двоє з трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика через своїх представників заявляють про непричетність до нападу.

В одного з підозрюваних, якого звати Манучар Варшанідзе, вилучили зброю. Про це журналістам повідомив його брат. Манучар Варшанідзе – це водій інваліда першої групи Герасіна Торніке, який є ще одним підозрюваним у справі. Разом із ними в машині увечері 22 вересня перебував ще один чоловік на ім’я Лаша, третій підозрюваний.

Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика вони втрьох на одній машині були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад.

Раніше про це ж через свою дружину повідомив Герасін Торніке.

Двоє затриманих досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Торніке, який має інвалідність першої групи внаслідок автомобільної аварії, госпіталізували.

Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.