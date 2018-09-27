Підозрюваних у нападі на одеського активіста заарештували на два місяці

Підозрюваних у нападі на активіста Олега Михайлика заарештували на 60 діб – один із них інвалід 1-ї групи, а другого паралельно судять за крадіжку у великих розмірах або із з проникненням. Відправити їх під варту просила прокуратура – казала, що в них немає постійної роботи і вони можуть втекти з країни. Свою роль зіграла і нещодавня штовханина в лікарні – поліція затримала десятьох друзів і родичів підозрюваних і заявляє про чинення опору правоохоронцям.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе. Всіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони перебували поблизу місця нападу на Олега Михайлика.

В громадського активіста, голову обласного відділення партії «Сила Людей» стріляли 22 вересня. Він отримав кульове поранення – заряд пройшов через руку в грудну клітину. Серце не зачепило, але активіст втратив близько літра крові, за словами близьких, пережив клінічну смерть і лише вчора зміг вставати з ліжка. Коли і як буде проводитися операція, щоб вийняти кулю, ще невідомо. За словами колеги Михайлика по партії Ігоря Бичкова, спочатку пораненого треба стабілізувати.

Поліція повідомила про підозрюваних 25 вересня. Правоохоронці говорять, що вивчили камери спостереження і за допомогою GPS-трекінга мобільних телефонів вичислили три номери, які певний час були в тому ж районі, а одразу після моменту нападу поїхали звідти. Телефонні номери привели до магазину «Адмірал» в Одесі, де слідчі за допомогою камер спостереження отримали обличчя покупців sim-карток. 24 вересня їх впізнали працівники магазину і правоохоронці домовилися із підозрюваними, щоб вони втрьох під’їхали до поліції надати пояснення. Там їх і було затримано. Всі троє – громадяни Грузії, офіційно не працевлаштовані.

25 вересня в лікарні куди відправили одного з підозрюваних виникла сутичка – друзі і родичі намагалися потрапити в спеціальну палату лікарні, куди перевели Торніке Герасіна. Після сутички правоохоронці затримали десятьох осіб, яких тепер підозрюють у чиненні опору працівникам поліції.

Суд про обрання запобіжного заходу всім трьом відбувся в один день. Найдовше засідання тривало саме по Торніке Герасіну – він інвалід першої групи, який, за словами дружини, не може сам нічого робити.

За словами адвоката підозрюваного Владимира Пояркова, в слідчому ізоляторі немає умов для тримання Герасіна а тому потрібен постійний догляд. Також адвокат наполягав на тому, що прокуратура надає мало доказів для обґрунтування підозри – лише трекінг мобільних телефонів. Втім, суддя вирішила підтримати обвинувачення і відправила підозрюваного до ізолятора на 60 діб. До суду його утримували в спеціальній палаті в одній з одеських лікарень. Протягом засідання під вікнами суду чергував поліцейський спецназ КОРД, пізніше спецпризначенці допомагали виносити підозрюваного з зали суду.

Вночі в Торніке Герасіна провели повторний обшук, розповіла подруга його дружини Ірина Ткач. За її словами, з квартири винесли усю техніку, зокрема системний блок комп’ютера. У прес-службі обласної прокуратури наголосили, що в слідчому ізоляторі будуть створені усі необхідні умови для утримання людини з інвалідністю.

«В одеському слідчому ізоляторі, як і в будь якому іншому, є медична частина, де працюють медичні працівники, які забезпечують потреби тих, хто утримається в СІЗО. Прокуратура стояла на позиції взяття його під варту. Запобіжний захід обирається, щоб уникнути ризиків – потенційної можливості впливу на свідків і можливості уникати слідства», – наголосила прес-секретар Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

Потім міру запобіжного заходу обирали Манучару Варшанідзе. Саме в нього в квартирі знайшли предмет, схожий на пістолет. Принаймні про це говорять правоохоронці, тоді як адвокат Варшанідзе Христина Задворна заявила, що його могли підкинути і це зазначено в протоколі обшуку. Сам Варшанідзе розповів, що мешкає в Україні близько семи років і заробляє тим, що переганяє машини через кордон. Його двоє неповнолітніх дітей зараз перебувають в Грузії.

Останнім міру запобіжного заходу обирали Лаші Герасіну – родичу Торніке. Саме він купував sim-карти в магазині. Третього підозрюваного також відправили до СІЗО – прокурор наголосив, що паралельно підозрюваний проходить по справі про крадіжку як обвинувачений. За даними обвинувачення, він порушував запобіжний захід по тій справі – перетинав кордон, хоча перебуває під заставою. Усі обвинувачені заперечують свою провину і планують подавати апеляцію на рішення суду.

На думку підполковника кримінального розшуку у відставці Владислава Сердюка, затримані мають стосунок до кримінального світу, проте є сумніви щодо їхньої причетності до замаху на Михайлика.

«Для мене і, як я вважаю, для слідчих поліції, головне питання – це мотив. Я його тут не бачу. Навіть той, хто атакував Світлану Підпалу, придумав собі якийсь мотив. Крадії не будуть вбивати людей за гроші, хіба що через конфлікт, наприклад під час розділу грошей, але вони однозначно не «кіллери» – говорить Сердюк.

Зі свого досвіду він стверджує: із грузинами чи іншими жителями Кавказу дуже важко працювати. Їх можна змусити визнати щось тільки через залізобетонні докази – пістолет, безпосередній свідок їхнього злочину, відбитку пальців тощо.

«Якщо поліція зараз намагається їх «дотиснути» тільки через ці схеми мобільного зв’язку, то справа розвалиться. Торніке Герасін – він доволі відома особистість, я про нього чув раніше, але безпосередньо не стикався в своїй роботі. Я попитав деяких обізнаних знайомих і вони кажуть – він точно на вбивство не піде, йому це не потрібно. Якщо ті двоє ще могли піти на вбивство, то він – ні. Він – крадій, в нього інші джерела доходу», – наполягає підполковник кримінального розшуку у відставці. Втім, він наголосив, що результатів затримання треба почекати – мабуть близько тижня.

22 вересня в Одесі із вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Це не перший напад – активісти нарахували 14 випадків, коли невідомі нападали на членів громадських організацій чи політичних партій. По деяких із випадків поліція притягнула до відповідальності виконавців, але замовники і посередники залишилися на волі, стверджують постраждалі. По деяких з цих випадків слідство продовжується.