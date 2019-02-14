Перші свідки по «справі Краяну» проти Труханова відмовилися давати покази

Свідки Олена Побєдіна, фахівець з оцінки майна, та пенсіонер Микола Ткач відмовилися давати покази по справі про можливе привласнення міським головою, його заступником та іншими посадовими особами 185 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час чергового судового засідання по «справі Краяну», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Побєдіна та Ткач стали єдиними свідками, що прийшли в суд, з семи запрошених на засідання. За словами прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури Валентина Мусіяки, також погодився в телефонному режимі прийти Денис Балух – депутат одеської міської ради, член фракції Геннадія Труханова «Довіряй справам». Його батько, Валерій Балух, з 2001 по 2013 рік очолював Одеський апеляційний господарчий суд. Втім пізніше, продовжив Мусіяка, Денис Балух повідомив, що не зможе приїхати за станом здоров’я.

Крім Побєдіної в суді також мали допитати свідка Суслова, але замість нього допитали Ткача – незважаючи на протест прокурора, який заявив, що не готувався до його допиту.

Свідок Побєдіна заявила, що готова давати покази і повідомила в суді, що особисто знає одну з обвинувачених, директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову, це її колишня стажерка. «Також знаю міського голову, він чудова людина, весь поселок Котовського його любить», – заявила Побєдіна. Вона займається оцінкою з 1998 року, з 2016 є членом Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки з 2016 року.

Втім вже через кілька хвилин після початку допиту оцінщик заявила, що відмовляється давати покази з приводу оцінювання та рецензій – вона рецензувала оцінку Краяна Богдановою.

«Детективи НАБУ переслідують мене, хочуть щоб Фонд державного майна мене покарав. Як я можу свідчити проти себе, рити собі яму», – заявила оцінщик.

Адвокати обвинувачених кілька разів переривали допит свідка, вимагали перервати його з медичних причин. Один з них заявив, що детективи НАБУ написали на оцінницю скаргу. Врешті решт Побєдіна відмовилась свідчити із посиланням на 18 статтю кримінально-процесуального кодексу та 63 статтю Конституції (право не свідчити проти себе, близьких родичів та членів сім'ї).

Другим свідком мав стати пенсіонер Микола Ткач. Він заявив, що особисто знає обвинувачених Богданову і директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка. Втім коли прокурор спитав його, коли і як той їх знає, Ткач відмовився давати покази. Його підтримали адвокати обвинувачених. Суддя додатково пояснював Ткачу, що відмовлятися давати свідчення можна лише у випадку, якщо вони стосуються його самого чи близьких родичів.

Також під час засідання стало відомо, що детективам НАБУ не вдалося отримати доступ до інформації на гаджетах деяких обвинувачених. Суддя задовольнив клопотання та повернув цю техніку – директор ТОВ «Девелопмент Еліт» Петро Загодіренко, заступник міського голови Павло Вугельман та голова постійної комісії з комунальної власності одеської міської ради Василь Шкрябай отримали назад свої телефони та планшети.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Читайте також: Труханов виштовхав журналіста, щоб залишити брифінг після суду

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.

У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Згодом суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».