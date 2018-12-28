Захист у справі Труханова заявляє про порушення при складанні обвинувального акта – САП

Захист мера Одеси Геннадія Труханова, його підлеглих та інших обвинувачуваних у справі про привласнення коштів з одеського бюджету заявляє про порушення при складанні обвинувального акта. Про це повідомляє 28 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, відповідну заяву захист зробив на судовому засіданні в Малиновському районному суді Одеси 27 грудня. При цьому, звертають увагу в САП, можливість вказати на ймовірні порушення у відповідачів була раніше.

«На підготовчому судовому засіданні при вирішенні питання про наявність підстав для повернення обвинувального акта прокурору чи про можливість призначення судового розгляду всі представники сторони захисту, навпаки, наполягали на тому, що підстав для повернення акта немає і необхідно приймати рішення про призначення судового розгляду», – нагадують в прокуратурі.

27 грудня суд визначив порядок і обсяг дослідження документів і речових доказів, допиту свідків – спочатку зі сторони обвинувачення, потім зі сторони захисту.

«Крім того судом задоволено клопотання захисника одного з підозрюваних про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв’язку», – повідомляє прес-служба САП.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, йдеться про одного з фігурантів, директора приватної компанії Петра Загодіренка.

Після засідання суду 27 грудня Геннадій Труханов відштовхнув кореспондента Радіо Свобода, який намагався поставити йому запитання під час брифінгу.

Наступне засідання, за даними прокурорів, має відбутися 14 січня 2019 року.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.