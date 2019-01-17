Справа Труханова: судове засідання завершилося сутичками

Сутичками завершилось судове засідання у справі про придбання будівель одеського заводу «Краян» – міського голову Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та інших посадових осіб обвинувачують у створенні схеми для продажу приміщень одеській міській громаді за завищеною ціною – 185 мільйонів гривень.

Декілька антитруханівських активістів вирішили заспівати міському голові колядки і привітати його таким чином із днем народження. Сам міський голова разом із охоронцями залишив будівлю, але на противників Труханова налетіли його прихильники – здебільшого жінки похилого віку, які супроводжують політика на усіх судових засіданнях.

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Судове засідання продовжиться завтра, 18 січня, після чого в розгляді справи буде зроблено тижневу перерву. Наразі суд продовжує досліджувати докази, які зачитують прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Кравченко і Валентин Мусіяка. Наразі суд заслухав 28 з більш ніж 60 томів кримінальної справи.

В тому числі 17 січня прокурори зачитували документи, які знайшли під час обшуку в офісі колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його дії були виділені в окреме кримінальне провадження – про це Кравченко повідомив пізніше у відповідь на питання кореспондента Радіо Свобода, але коментувати це провадження не став.

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«За цією адресою за даними органів досудового розслідування розміщувалися особи, або групи осіб, або підприємств, які здійснюють фактичний контроль над такими підприємствами як UAB Naster, «Development Elit». Ті документи були вилучені і оголошуються. Ці документи містили прізвища, які ви назвали (Дубовой та Олег Бабенко – ред.)», – повідомив прокурор.

Олег Бабенко – депутат одеської обласної ради, який, за даними ЗМІ, намагався дати хабаря детективу НАБУ, спеціально для «вирішення» питання по заводу «Краян». Про спробу хабаря розповів свого часу в інтерв’ю виданню «Цензор.net» агент НАБУ Євген Шевченко.

Сам депутат це обвинувачення заперечував.

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За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

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У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.

У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Згодом суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».