Справа Труханова: судове засідання завершилося сутичками

Сутичками завершилось судове засідання у справі про придбання будівель одеського заводу «Краян» – міського голову Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та інших посадових осіб обвинувачують у створенні схеми для продажу приміщень одеській міській громаді за завищеною ціною – 185 мільйонів гривень.
Декілька антитруханівських активістів вирішили заспівати міському голові колядки і привітати його таким чином із днем народження. Сам міський голова разом із охоронцями залишив будівлю, але на противників Труханова налетіли його прихильники – здебільшого жінки похилого віку, які супроводжують політика на усіх судових засіданнях.
Судове засідання продовжиться завтра, 18 січня, після чого в розгляді справи буде зроблено тижневу перерву. Наразі суд продовжує досліджувати докази, які зачитують прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Кравченко і Валентин Мусіяка. Наразі суд заслухав 28 з більш ніж 60 томів кримінальної справи.
В тому числі 17 січня прокурори зачитували документи, які знайшли під час обшуку в офісі колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його дії були виділені в окреме кримінальне провадження – про це Кравченко повідомив пізніше у відповідь на питання кореспондента Радіо Свобода, але коментувати це провадження не став.
«За цією адресою за даними органів досудового розслідування розміщувалися особи, або групи осіб, або підприємств, які здійснюють фактичний контроль над такими підприємствами як UAB Naster, «Development Elit». Ті документи були вилучені і оголошуються. Ці документи містили прізвища, які ви назвали (Дубовой та Олег Бабенко – ред.)», – повідомив прокурор.
Олег Бабенко – депутат одеської обласної ради, який, за даними ЗМІ, намагався дати хабаря детективу НАБУ, спеціально для «вирішення» питання по заводу «Краян». Про спробу хабаря розповів свого часу в інтерв’ю виданню «Цензор.net» агент НАБУ Євген Шевченко.
Сам депутат це обвинувачення заперечував.
За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.
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У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.
У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.
Згодом суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».
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